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15 Temmuz Darbe Girişimi

Gökçek: FETÖ'deki kişilerle yıllardır tanışırım, itiraf etmeliyim ki hayır kuruluşu olarak gördüm

“Parsel parsel bir satış söz konusu değildir”

16 Ocak 2017 20:10

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, TBMM’de 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak için komisyonun sorduğu sorulara yazılı bir cevap gönderdi. Gökçek, gönderdiği cevapta “FETÖ’de bulunan kişilerle önceki yıllardan beri tanışırım. İtiraf etmeliyim ki, bu organizasyonu vatanına ve milletine hayırlı evlatlar yetiştirmek için, eğitime önem veren bir hayır kuruluşu olarak gördüm” dedi. 

Gökçek, ‘FETÖ’nün ordu, polis ve bürokraside “böyle bir organizasyonları olduğunu” bilmediğini söylerken, son belediye seçimlerinden sonrası “FETÖ’cü olarak bildiğim üst görevdeki tüm yöneticileri görevden aldım” ifadesini kullandı.

Gökçek, darbe girişiminden sonra belediyede 400 kadar kişi hakkında işlem başlatıldığını söylerken 100 kadar görevlinin belediye ile ilişiğinin kesildiğini ifade etti.

Eski Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın "Paralel yapıya Ankara’yı parsel parsel sattı” sözlerini hatırlatan Gökçek, “Böyle bir şey söz konusu değildir” ifadesini kullandı.

Gökçek’in verdiği yanıt şöyle:

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