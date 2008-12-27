Gökçek, Erdoğan'la ipleri kopardı mı?

Gökçek'e mesaj: İlanihaye başkan kalınmaz

Dün özel uçakla Ankara'dan İstanbul'a giden Başbakan Tayyip Erdoğan'ı uğurlayanlar arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yer almadı.Başbakan’ı gezileri öncesi Esenboğa Havaalanı’ndan yolcu eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün Erdoğan’ı uğurlayanlar arasında yoktu. Erdoğan önceki gün, “Bir belediye başkanı olan arkadaşımız ilanihaye belediye başkanlığında kalacak diye bir şey yok. Yeri geldiğinde bırakmasını bilmeli, genel merkez kararına uymalı” demişti. Bu sözler Gökçek’e mesaj olarak yorumlanmıştı.Üç dönemdir başkanlık yapan Gökçek'in, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile TV'de yaptığı canlı tartışmadaki agresif tavrından sonra adaylık şansının iyice azaldığı ileri sürülüyordu. Erdoğan'ın, İstanbul'un da aralarında bulunduğu beş ilde belediye başkan adaylarını açıklamasına rağmen Ankara'yı ertelemesi Gökçek'in yerine başka aday arandığı şeklinde de yorumlanmıştı.AKP’de Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayının yarın Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Başbakan Erdoğan, uzun süredir merakla beklenen ve son kararını vermek için art arda anketler yaptırdığı AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını, bir değişiklik olmazsa yarın açıklayacak. Erdoğan’ın, daha önce yaptığı bir açıklamada “Bir belediye başkanı olan arkadaşımız ilanihaye belediye başkanlığında kalacak diye bir şey yok. Ben bir dönem yaptım, bundan sonra genel merkezim uygun görmüyorsa bırakabilirim” sözleri, mevcut başkan Gökçek’e bir mesaj olarak yorumlanmıştı.Başbakan Erdoğan’ın, Ankara adayına ilişkin açıklamayı Altındağ’da yapacağını söylemesi, ismi 3 aday arasında geçen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin adının güçlü bir şekilde dillendirilmesine neden olmuştu.AKP kulislerinde Tiryaki’nin adının ön plana çıkmasının diğer bir sebebi olarak da Erdoğan’la olan yakın ilişkisine bağlanıyor. Erdoğan'ı, belediye başkanlığı döneminde cezaevinde yatarken ilk ziyaret eden kişi olan Tiryaki, Başbakan’ın en yakınındaki kişiler arasında gösteriliyor. Nitekim, Başbakan Erdoğan 2003 yılında Osmaniye Vali Yardımcısı olan Tiryaki’yi ısrarla Rize’ye Vali olarak atamak istemiş ancak dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’den iki kez veto yemişti. Bunun üzerine, Erdoğan, Tiryaki’yi Altındağ’dan belediye başkan adayı olarak göstermişti.