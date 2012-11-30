Gökçek: Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yapacağız

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Melih Gökçek, "İnşallah Erdoğan'ı yüzde 60'la cumhurbaşkanı yapacağız" diye konuştu.

Konuyla ilgili bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten geldi.

Gökçek, 5 bin HAS Partili’nin AK Parti’ye katıldığı AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı için Başbakan Erdoğan'ı işaret etti.

Gökçek, "Yerel seçimlerin ardından hedef; Başbakan Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yapmak. Cumhurbaşkanlığını alacağız ve inşallah değerli Başbakanımızı da yüzde 50 ile değil, yüzde 60 ile getireceğiz” diye konuştu.

Soylu'dan destek

Gökçek’in bu sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu’dan da destek geldi.

Soylu, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde sayın Gökçek'in de söylediği gibi Türkiye'ye aradığı özlediği hasretle beklediği tabloyla buluşturacaktır” sözleriyle isim vermeden Erdoğan’a destek mesajı gönderdi.