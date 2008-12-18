Gökçek düellonun tekrarını istiyor

Gökçek - Kılıçdaroğlu düellosunun en hararetli anları - VİDEO

Dündar: Yılın sabır taşı ödülüne adayım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Beni kumpasa getirdiler. Kılıçdaroğlu ile tekrar bir televizyon kanalında tartışmak istiyorum" dedi.Gökçek, konutunda gazetecilere, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçen televizyon programıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tartışma programını yöneten gazeteci Uğur Dündar’ın "yanlı" bir tutum izlediğini öne süren Gökçek, "Sayın Dündar, sürekli Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alarak onu destekleyici ifadelerde bulundu. Beni kumpasa getirdiler" dedi.Vatandaşların da bu durumu izlediklerini dile getiren Gökçek, program öncesi kendisine iletilen konuların dışına çıkıldığını iddia etti. Yapılan program ile Dündar’ın, "tarafsızlık karizmasının yerle bir olduğunu ve çizildiğini" ileri süren Gökçek, Kılıçdaroğlu ile "Tarafsız bir televizyon kanalında, Uğur Dündar’ın yönetmediği bir programda yeniden tartışma yapmak istediğini" söyledi.Programda, Kılıçdaroğlu’na sorduğu 13 soruya net cevap alamadığını ileri süren Gökçek, şunları kaydetti: "Kılıçdaroğlu 13-0 mağlup oldu. Çıkacağım televizyon kanalında Kılıçdaroğlu sanık olacak, ben savcılık yapacağım. Hangi televizyon kanalında isterse onda çıkacağım. TRT gibi tarafsız bir kanal olabilir. Ben agresif değildim, bilinçli olarak tavır koydum. Size ’hortumluyorsunuz’ demişlerse sessiz kalamazsınız, bu mümkün değildir. Ben üslubumdan zerrece pişman değilim. Çünkü kumpas böyle bozulurdu."Gökçek, bir gazetecinin Uğur Dündar’ın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamadaki "kendisine sabır taşı ödülünün verilebileceği" yönündeki sözlerinin anımsatılması üzerine, "Kendi yandaşları verebilir. CHP’ye iyi bir yandaşlık etti. Adının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçtiğini duyuyoruz. Bence ona kumpas ödülü verilmesi lazım" dedi.Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin bazı yorumlar yapılmasına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, "Bu tür yorumları CHP yanlısı basın yapıyor. Bunlar bir de parti içerisinde beni sevmeyen muhalif kişiler tarafından yapılan yorumlardır" diye konuştu.Başbakan Tayyip Erdoğan’la Kılıçdaroğlu ile yaptığı tartışma programına ilişkin herhangi bir görüşmesinin olup olmadığının sorulması üzerine Gökçek, "Sayın Başbakan programı izlememişler. Ben de bu konuya ilişkin olumsuz bir şey görüyor musunuz, hissediyor musunuz" dedi.Gökçek, programa herhangi bir sakinleştirici alıp çıkmadığını belirterek, "Ben Kılıçdaroğlu gibi bazı sakinleştiriciler kullanmıyorum, almıyorum. Kılıçdaroğlu’nun bazı sakinleştiriciler aldığını duydum. O da ne kullanıyor, ne alıyorsa bize de söylesin" diye konuştu. Gökçek ayrıca, "yayın sırasında çok terlediği ve sıkıntılı göründüğüne" ilişkin değerlendirmelerle ilgili "Ben Kılıçdaroğlu’nun durumunda değildim. Benim sarf ettiğim efor, iki kişiye karşı mücadeleydi" dedi.