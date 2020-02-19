Gökçek döneminde tartışmalı şirketten balistik koruma sistemli 2 araç kiralanmış; 285 bin lira belediye bütçesinden çıkmış

Önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 2016 ile 2017’de kiralanan ve ‘en üst seviye balistik koruma sistemiyle’ donatılan 2 araç için belediye bütçesinden 285 bin lira ödediği ortaya çıktı. Her bir araç için belediye kasasından ayda 10 bin TL’nin üzerinde para çıktı. Araçlar, belediyeye ait otoparklar ile büfeleri düşük bedeller karşılığında kiraladığı belirlenen Korkutata Ailesi’nin şirketinden temin edildi.

BirGün'den Mustafa Mert Birdircin'in haberine göre, 2016 yılında 120 bin lira sözleşme bedeli ile kiralanan zırhlı araçlar için hazırlanan teknik şartnamede aranan özellikler de dikkati çekti. "Gökçek’in ulaşım sorunu yaşamaması" gerekçesiyle Serkan Korkutata’nın Koru Grup İnşaat Petrol Ürünleri Şirketi’nden kiralanan zırhlı aracın 12 silindirli ve 5970 cc motor gücüne sahip olduğu bildirildi. Aracın, en üst seviyede balistik koruma sağlayan, “VR9 Direnç Sınıfı” ile sertifikalandırıldığı belirtildi. İdarenin hazırladığı teknik şartnamede, aracın sıfırdan 100 kilometre hıza en geç beş saniyede çıktığı kaydedildi.

2016 yılında kiralanan zırhlı aracın kira sözleşmesi süresi tamamlanınca yeni bir zırhlı araç daha kiraladı. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin kazananı yine Serkan Korkutata’nın şirketi Koru Grup İnşaat Petrol Ürünleri oldu. İhalesi, Gökçek görevinden istifa etmeden bir ay önce açılan zırhlı araç kiralama işi için Koru Grup İnşaat Petrol Ürünleri Şirketi ile 165 bin TL’lik sözleşme imzalandı.