Gökçek döneminde özelleştirilen doğalgaz dağıtım şirketi, kârını son 1 yılda 117 milyon lira artırdı

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek döneminde özelleştirilerek Torunlar Holding'e verilen Başkentgaz, net karını bir yılda 117 milyon 98 bin 722 lira arttırdı. Yükselen doğalgaz faturaları nedeniyle vatandaşın geçim sıkıntısı arttı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise 500’er liralık destek paketiyle doğalgaz faturasını ödeyemeyen vatandaşların yükünü azaltmaya çalışıyor.

BOTAŞ’ın yayınladığı son tarife değişikliğine göre, doğalgaza yine zam geldi. Mesken tarifesi sabit kaldı, ancak sanayide kullanılan doğalgaz yüzde 48, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz yüzde 46 zamlandı.

Evlerde kullanılan doğalgaza zam yapılmasa da yurttaşlar doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gelir durumu düşük olan yurttaşlar için 600 milyon liralık yardım fonu oluşturdu. Bu fondan, ihtiyaç sahibi ailelere doğalgaz faturasını ödeyebilmesi için aylık 500’er liralık destek ödemesi yapılacak.

Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan Başkentgaz, AKP’li Melih Gökçek’in belediye başkanlığı döneminde, 2013 yılında özelleştirildi. Başkentgaz’ı, inşaat işleri de yapan Torunlar Holding aldı.

Belediyeye ait bu şirketin kar etmesine rağmen özelleştirildiği anlaşılıyor. 1 Mart 2021 tarihli faaliyet raporuna göre; 1,9 milyon abonesi olan Başkentgaz, Türkiye’nin en büyük ikinci doğalgaz dağıtım şirketi. Şirketin 7 kişilik yönetim kurulunun huzur hakkı, mali hakları ve menfaatleri toplamı 3 milyon 169 bin 949 lira oldu. Böylece Başkentgaz, yönetim kurulu üyesi başına bir yılda ortalama 452 bin 949 lira harcanmış durumda.

Şirketin abone sayısı, 2013 yılından bugüne kadar yıllık ortalama yüzde 2,26 civarında büyüyor. Şirketin, özelleştiği 2013 yılında 1,5 milyon abonesi vardı ve 2020 yılı sonu itibariyle abone sayısı 1,9 milyona çıktı. Şirket, 2020 yılında 66 bin 467 yeni abone bağlantısı yaptı ve 69,4 milyon liralık bağlantı bedeli tahsil etti.

117 milyon lira arttı

Şirket, pandemiyle geçen 2020 yılında büyüklüğünü yüzde 9 oranında artırdı. Şirketin aktif büyüklüğü, 5,3 milyar liradan 5,8 milyar liraya çıktı; yani 500 milyon liralık artış oldu. Şirket, 2020 yılında net karını da arttırdı. 2019 yılında 415 milyon 592 bin 179 lira olan net kar, 2020 yılında 532 milyon 690 bin 901 liraya yükseldi. Yani şirket, net karını bir yılda 117 milyon 98 bin 722 lira artırmış oldu.

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Türkiye’de liberalleşmenin önünün açılmasıyla özelleştirmelerin başladığını ve AKP iktidarları döneminde son kalan devlet kurumlarının da satıldığını belirtti. Yener, Türkiye’de sadece İstanbul’daki doğalgaz dağıtımının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kaldığını, diğer illerde özelleştirildiğini aktardı. Yener, İstanbul’da özelleştirme yapılmama nedenini, “(AKP) Kendi iktidarları döneminde, oradaki kaynakların değerli olduğunu gördükleri için, belli yerlere aktarma noktasında orada İGDAŞ kaldı” diye açıkladı.

"Gökçek döneminde de Başkentgaz'ın kaynakları farklı yerlere gidiyordu"

Yener, Gökçek döneminde Başkentgaz’dan elde edilen gelirin başka yerlere harcandığını öne sürerek, “Ankara’da çok özel bir belediye başkanına sahiptik. Onun döneminde EGO’nun BOTAŞ’a çok büyük borçları vardı. Ankara’nın halini görüyoruz, Ankapark’ı görüyoruz. Nerelere harcandığını görüyoruz o paranın. (Mansur Yavaş) Çok büyük bir borç devraldı. Bu dönem içerisinde mevcut iktidarın belediyeyi sıkıştırması için araç olarak kullanılabilirdi. Çünkü önceki dönem içerisinde BOTAŞ’tan alınan gazın bedeli ödenmedi. Çok büyük borç altındaydı, daha sonra devlet o borçları üstlenerek (Başkentgaz) özelleştirildi” diye konuştu. (ANKA)