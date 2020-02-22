Gökçek döneminde hayvan parkına, 253 bin liraya sakallı ejder, iguana ve çok sayıda hayvan alınmış

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in, belediyeye ait evcil hayvan parkına 253 bin TL'lik ihale sonrasında kanguru, lama, sıpa, deve yavrusu, iguana, sakallı ejder gibi farklı türlerde çok sayıda hayvan satın aldığı ortaya çıktı. İhaleyi, belediyede birçok yeri ucuza kiralayan eski Refah Partisi milletvekili Hüsamettin Korkutata’nın oğlu kazandı.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre Atatürk Orman Çiftliği’ne bağlı Ankara Hayvanat Bahçesi’ni 2013’te kapatan Gökçek, 2017’de ABB iştiraki ANFA’nın kontrolündeki Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’ndaki “hayvan türlerinin çeşitliliğini ve hayvan sayısını artırmak” amacıyla hayvan alımı ihalesine çıktı. İhaleye 4 şirket katıldı.

İhaleyi, 253 bin TL teklif veren Koru Grup İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Lmt. Şti. kazandı. Koru Grup Şirketi’nin, Ankara’nın işlek yerlerindeki belediyeye ait otopark, büfe ve muhtelif işyerlerini değerinden ucuza kiralayan eski Refah Partisi milletvekili Hüsamettin Korkutata’nın oğlu, Beyaz TV’de çalışan Serkan Korkutata’ya ait olması ise dikkat çekti.

İhaleye katılan bir diğer şirket olan Zencefil İnşaat Taahhüt Peyzaj Sanayi ve Ticaret Lmt. Şti’nin ise Serkan Korkutata’nın kardeşi Sinem Şenbaş’a ait olduğu ortaya çıktı. Şenbaş’a ait Zencefil İnşaat firmasının, Ankara Ticaret Odası’ndaki faaliyet belgesindeki adresinin “işyeri” olarak değil, “konut” olarak gösterildiği de tespit edildi. Firmanın faaliyet belgesinde, sermayesinin de yalnızca 10 bin TL gösterilmesi dikkat çekti. Zencefil İnşaat’ın adı, Gökçek’in görevden el çektirilmeden önce dağıttığı 60 büfedeki kira sözleşmesinde de yer almıştı.

Hayvanat bahçesinin bulunduğu araziye Ankapark inşa edildi

Türkiye’nin en büyüğü olma özelliğine sahip AOÇ idaresindeki Ankara Hayvanat Bahçesi, 2011’de Gökçek yönetimindeki ABB’ye devredilmişti. 2 yıl boyunca belediye tarafından bakımsız halde işletilen hayvanat bahçesi, 2013 yılında “geçici olarak kapatıldı” diye bildirilerek kapatılmış, bir daha açılmamıştı. Hayvanat bahçesindeki tahliye edilen hayvanların akıbetinin ne olduğu TBMM gündemine dahi yansımış, ancak belediyeden konuya ilişkin yanıt alınamamıştı. Hayvanların bir kısmının öldüğü iddia edilmişti. Gökçek, hayvanat bahçesinin bulunduğu araziye daha sonra Ankapark’ı inşa etmiş, hayvanların yerine ise milyon liralık robotlar getirmişti.

İhaleyi kazanan Koru Grup İnşaat Petrol Ürünleri firmasının, belediyeye sattığı hayvanların fiyatları ise şöyle:

- 2 kanguru: 45 bin 500 TL

- 2 lama: 64 bin TL

- 1 deve yavrusu: 15 bin 200 TL

- 1 eşek yavrusu (sıpa): 850 TL

- 2 mara: 31 bin 500 TL

- 3 iguana: 28 bin 500 TL

- 2 sakallı ejder: 13 bin 200 TL

- 2 ara papağan: 34 bin 900 TL

- 1 kırmızı Lorry papağan: 6 bin 250 TL

- 11 Guinea pig yavrusu: 8 bin 250 TL

-58 koi balık: 5 bin 800 TL