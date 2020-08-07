Gökçek döneminde belediye, kalkınma ajansına ödeme yapmadı; 151 milyon liralık alacak protokole bağlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB), sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklılıklarını azaltmak amacıyla kurulan Ankara Kalkınma Ajansı’na ödemesi gereken payı uzun yıllar ödemediği ortaya çıktı. Tahmini gelir bütçesinin yüzde 30’una yakınını ABB’den aldığı pay ile oluşturan ajansın, kurulduğu 2009 yılından 2017 yılına kadar düzenli ödeme alamadığı tespit edildi.



BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, Maliye Bakanlığı’nın olaya müdahale etmesinin ardından dönemin Valisi Ercan Topaca ile Melih Gökçek arasında ödeme planına ilişkin protokol imzalandı. Ancak aynı zamanda Ankara Kalkınma Ajansı yönetim Kurulu Başkanı da olan Vali Topaca’nın protokole, Yönetim Kurulu kararı olmadan imza atması ve Ajans’ın belediyeden alması gereken tutarın protokole eksik yazılması nedeniyle protokolün hukuken karşılığı olmadığı anlaşıldı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’nun ajanslara özel hazırladığı, ‘Mali yeterlik raporları’nın ardından ajans, 3 Ağustos 2017’de ABB bütçesinden kesinti yapılması için Maliye Bakanlığı’na yazı gönderdi. Yazıda, belediyeden alınacak ana para tutarı 93,7 milyon TL olarak belirtildi ancak gecikme faizleri talep edilmedi. Maliye Bakanlığı, pay konusunda tereddüt oluştuğu gerekçesiyle ABB’den herhangi bir kesinti yapmadı.

Gökçek ile vali protokol imzaladı

Maliye Bakanlığı’nın yazısı üzerine Vali Topaca ile Gökçek arasında ajans payının ödenmesine dair 22 Eylül 2017 tarihli mutabakat protokolü imzalandı. Protokolde, Ajans’ın alacağı 140 milyon TL öngörüldü ve bu tutarın 47 ay içinde taksitler halinde ödenmesi kararlaştırıldı. Protokolün ardından para, her ayın son günü Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca kaynağından kesilerek Ankara Kalkınma Ajansı hesabına aktarılmaya başlandı.

Yapılan incelemeler ile Gökçek ve Topaca arasında imzalanan protokole ilişkin herhangi bir Yönetim Kurulu kararı olmadığı da açığa çıktı. Ayrıca protokol, hukuki ve geçerli kabul edilse dahi, ödeme planına bağlanan toplam tutarın, ajansın alacağı pay ile uyuşmadığı bildirildi. Protokol tarihindeki toplam ajans alacağının 151,5 milyon TL olduğu ödeme planına bağlanan toplam alacak tutarının ise 140 milyon TL olduğu belirtildi.