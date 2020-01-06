Melih Gökçek döneminde Bank Asya'nın hissedarına özel inşaat izni verilmiş

Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı ve CHP Milletvekili Sinan Aygün’ün sahibi olduğu TOGO Kuleleri’nin mühürlenmesine dair tartışmalar sürerken, Bank Asya’nın eski hissedarı Abdulkadir Konukoğlu'na özel inşaa izni verildiği ortaya çıktı. TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, AKP’li Melih Gökçek’in başkanlığı döneminde yapılan plan değişiklikleriyle Asce İnşaat isimli şirkete önemli izinler verildiğini bildirdi. ŞPO Ankara Şube Başkanı Gözde Güldal, mahkemenin, alan kullanımında keyfi davranıldığı ve kamu yararından ziyade bireysel tercihlerin ön plana alınması gerekçeleriyle planları iptal ettiğini kaydetti.

BirGün'denOda, bu kapsamda Büyükesat Vadisi’ne 49 katlı ve 173 metre uzunluğunda bina yapılmaya başlandığını aktardı. ŞPO’nun mühürlenmesi için çağrı yaptığı binayı yapan şirketin kurucusunun Bank Asya’nın eski hissedarı Abdulkadir Konukoğlu olması dikkati çekti. Vadi üzerinde yapımına devam edilen; ‘AVM, ofis ve konut’ olarak kullanılacak binanın imar planları ise mahkeme kararıyla iptal edilmişti. ŞPO Ankara Şubesi, tıpkı TOGO Kuleleri’nde olduğu gibi buranın da mühürlenmesini talep etti.

Yargı iki kere iptal etti

Konuya ilişkin konuşan ŞPO Ankara Şube Başkanı Gözde Güldal, şöyle dedi: “Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16 Haziran 2010 tarihli kararı ile ‘Büyükesat Vadisi’ne İlişkin İmar Planı Değişikliği’ne’ şubemiz tarafından iptal başvurusunda bulunulmuştur. Mahkeme, ‘Alan kullanımının şirket tercih ve keyfine bırakıldığı, kamu yararından ziyade bireysel tercihlerin öne alındığı, bu nedenle söz konusu işlemin kamu yararını zorunlu kılmadığı’ gerekçeleriyle planları iptal etmiştir. Ancak Belediye, hukukun arkasından dolanma yöntemini burada da işleterek aynı alanda benzer planları 13 Mayıs 2011’de yeniden onamıştır. Söz konusu planlara da aynı gerekçelerle yeniden dava açılmış ve açılan davada 2’nci kez planların iptali ile sonuçlanmıştır.”

"İnşaat hukuka aykırı"

İmar planlarının yargı kararıyla iptal edilmesine rağmen inşaatın tüm hızıyla sürdüğüne aktaran Güldal, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Ortada imar planları iptal edilmiş bir alanda devam eden açıkça hukuka aykırı bir inşaat bulunmakta ve inşaatın devam ettirilmesi ile birçok vadi gibi Büyükesat Vadisi’nin de sonu gelmiş olacak. İnşaat ruhsatının dayanağı olan imar planı iptal edilmiş olduğu için inşaat durdurulmalı ve şehircilik ilkelerine uygun şekilde yeni bir plan süreci başlatılmalı.”