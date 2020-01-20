Gökçek döneminde 29 Ekim'de fener alayına 1 milyon liradan fazla harcanmış

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Melih Gökçek’in 2016 yılındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda fener alayı düzenlenmesi için 1 milyon 245 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

Kamu İhale Kurumu’na Bağlı Elektronik Kamu Alımları Platforumu’nda (EKAP) yer alan bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 21 Ekim 2016’da “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı korteji düzenlenmesi işi” başlığıyla ihale yaptı.

İhaleye tek başına katılan ve 1 milyon 245 bin TL teklif veren belediye bağlı Anket Ankara Şirketi ile 24 Ekim tarihinde sözleşme imzalandı. Organizasyon işi pazarlık usulü ile yapıldı. İhalenin sonuç ilanında da ihale kapsamındaki işlerin sadece bir günlük olduğu ve 29 Ekim 2016 tarihinde yapılacağı belirtildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, “Her ne kadar yapılan ihale hukuka uygun ise de gerçekliğe ve ahlaka uygun değildir” dedi ve ekledi: “Belediyenin kurduğu şirkete belediye bürokratları tarafından ihale verilmiştir.”

AKP’li Melih Gökçek ve yönetiminin kamu zararı oluşturduğunun altını çizen CHP’li Hakverdi, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Hukuka uygun gibi görünen ihaleyle halkın parası harcanmıştır. Gökçek’in bir taraftan Cumhuriyet’in temellerine ve kurucularına karşıyken bir taraftan da bu şekilde yüksek bir harcamaya Cumhuriyet Bayramı’nı alet etmesi ironiktir. Bayram kutlaması için bir milyon TL’nin üzerinde harcama yapmak gerçekten ironik bir durum.”