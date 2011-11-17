-Gökçek, Dikmen tekliflerini açıkladı ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Dikmen Vadisi Kentsel Gelişim ve Değişim Projesi 4-5 Son Etap'ta tapu ya da tapu tahsis belgesi olmayan gecekondu sahibi temsilcileriyle biraraya gelerek Büyükşehir Belediyesinin tekliflerini açıkladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gökçek, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında Dikmen Vadisi'ndeki gecekondu temsilcilerini kabul etti. Kentsel değişim ve dönüşüm projesi kapsamında yapılan bütün iş ve işlemleri yasalara göre yapmak zorunda olduklarını belirten Gökçek, ''Kuzey Ankara Girişi, Yeni Mamak ve Güneypark Kentsel Dönüşüm projelerinde hangi kanunlar, kaideler varsa Dikmen Vadisi Projesi'nde de aynı uygulamalar var. Herhangi bir istisna yok'' ifadesini kullandı. Gecekondu sahipleriyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ile ilgili 73. maddesine göre sözleşme yapıldığını bildiren Gökçek, Dikmen Vadisi 4. ve 5. son Etap Projesi kapsamında tapu veya tapu tahsis belgesi bulunmayan, dolayısıyla hiçbir hakkı olmayan gecekondu sahiplerine istese bile kanunların dışında herhangi bir uygulamada bulunamayacağının altını çizdi. Gökçek, şunları kaydetti: ''Bu durum 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda, 'tapu tahsis belgesi olmayanlar, 2981 Sayılı Kanun kapsamına girmeyen gecekondu sahiplerine enkaz ve ağaç bedelleri verilir veya belediye imkanları ölçüsünde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı dışında arsa veya konut satışı yapılabilir' diye geçiyor. Yani Dikmen Vadisi içinde bizim size herhangi bir konut verme şansımız yok. Yasa buna müsaade etmiyor. Ama sizi mağdur etmeyecek formül arıyoruz.'' -''Kanunlara göre iki yol var''- Kanunlar çerçevesinde gecekondu sahiplerine önerebileceği iki yol bulunduğunu bildiren Gökçek, şöyle devam etti: ''Bunlardan biri Doğukent'te 10 yıl taksitle arsa, diğeri ise Kusunlar'da TOKİ'nin yaptığı konutlardan 15 yıl kira öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olmak. Gerek arsa gerekse ev seçeneğinde de iki avantaj sunuyoruz. Birincisi enkaz bedeli ve ağaç bedelleri. Tahminen söylüyorum. Yaklaşık 3 bin lira tutuyor. Bunun haricinde ikincisi de bir sene süreyle 5 ayı peşin olmak üzere 250 liradan bir yıllık kira verilmesi, bunun bedeli de 3 bin lira tutuyor. Yani toplam 6 bin lirayı arsa ya da ev taksitlerinden düşüyoruz.'' Gökçek, Kusunlar'daki TOKİ sosyal konutlarının da yüzde 80 bitmiş vaziyette olduğunu ifade etti. -''Bu hafta sonuna kadar anlaşma yapmalısınız''- Dikmen Vadisi temsilcilerine bu hafta sonuna kadar karar vermeleri ve bu iki öneriden hangisini seçtilerse belediye ile anlaşmaya varmaları uyarısında bulunan Gökçek, teklifinin henüz anlaşma yapmayan diğer gecekondu sahiplerine de aktarılmasını isteyerek, şunları belirtti: ''Size sunduğumuz tekliflerden hangisini kabul ederseniz, yardımcı oluruz. Yok derseniz sizin tercihiniz, biz bu vadideki projemizi gerçekleştirmek için kesinlikle kararlıyız. Tereddütünüz olmasın. Siz zannediyorsunuz ki 'biz direndik, ondan bugüne kadar yapamadılar'. Öyle değil. Biz mahkeme kararlarına takıldığımız için bekledik. Şimdi mahkeme kararlarında bir sorun yok, olay bitmiş vaziyette, geleceğiz gereğini yapacağız. Direnirseniz o da sizin bileceğiniz şey. Büyükşehir Belediye dergimizde, devlete karşı direnmenin ne anlama geldiği, görevimizi yaptırmamanın ne anlama geldiği, tehdidin ne anlama geldiği, yasalar açıkça anlatılıyor. Hepsinin karşılığı var. Türkiye bir hukuk devleti. Yasal olarak bizim size yapabileceğimiz bu iki teklif var. Bir üçüncüsü yok.'' Başkan Gökçek, Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin Türkiye'nin en prestijli projesi olduğuna işaret ederek, bu projenin yürüyeceğini, bu projenin yürümemesinin mümkün olmadığını bildirdi. -''Temsilcilerin talepleri''- Gökçek, görüşmede, Dikmen Vadisi'nde ayrımcılık yapıldığı ve diğer kentsel dönüşüm projelerinden farklı uygulamaların hayata geçirildiğine ilişkin söylentilerin de gerçeği yansıtmadığını ifade etti. En çok oy aldığı Pursaklar bölgesinde hayata geçirilen Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yapılan uygulamaların aynısının Dikmen'de de hayata geçirildiğini belirten Gökçek, Kuzey Ankara'da aynı durumdaki vatandaşların Karacaören'de TOKİ tarafından yapılan sosyal konutlara taksitle 45 bin lira ödeme koşuluyla yerleştiğini bildirdi. Gökçek'in ayrılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Kamil Kılıç ve ilgili bürokratlarla toplantıya devam eden gecekondu sahibi temsilcileri, sorularına aldıkları yanıtların ardından önerilerini dile getirdi. Gelir ve sağlık durumlarına göre bütçelerine uygun şekilde taksitlendirme yapılması halinde anlaşmaya varabileceklerini kaydeden temsilciler, ancak bu koşulun da TOKİ evlerine yerleşene kadar kendilerine kiralık ev bulunması ve kiralarının ödenmesi halinde hayata geçebileceğini bildirdi. Genel Sekreter Kılıç, toplantının sonunda TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiyi aktararak, Kusunlar'daki sosyal konutların, yerine ve katına göre değerlerini 42 ile 54 bin lira arasında değiştiğini açıkladı. Dikmen Vadisi temsilcileri bu bilgileri görüşmede olmayan diğer gecekondu sahipleri ile paylaşıp bir karara varacaklarını ifade ederek, başkanlık makamından ayrıldı.