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Politika

Gökçek de Karayalçın'ı istiyor

CHP'nin Karayalçın dışında kendisine karşı çıkartabileceği bir aday olmadığını ileri süren Gökçek, 'Karayalçın'la yarım kalan maç

10 Ekim 2008 03:00


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'de Murat Karayalçın dışında kendisine karşı çıkartılabilecek başka bir aday olmadığını iler sürdü. 
Gökçek, makamında gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bu seçimi kendi geleceği için milat olarak gördüğünü savunarak, 'Eğer Baykal seçimlerden başarısız çıkarsa yani örneğin DSP'de sol kısmi olarak toparlanırsa bu CHP'nin ve Baykal'ın sonu demektir' dedi. Gökçek, şöyle devam etti:

Karayalçın: Ankara için aday olabilirim 

Sol, Gökçek'e karşı birleşiyor

'Kendini kurtarabilmek için oy çıkarabilecek herkesi etrafında topluyor. Bu Baykal'ın arka plandaki korkusudur. Geçen seçimlerde CHP, Yılmaz Ateş'le girmiş ve yüzde 12 oy almıştı. Buna karşılık Karayalçın yüzde 20 almıştı. Başına geleceği bildiği ve 'Baykal yok oldu, bitti' dedirtmemek için Karayalçın'a sarılacaktır. Baykal'ın istese de istemese çaresi yoktur. Seçimlerde benim çekindiğim hiç bir aday da yok. Karayalçın'ın aday olmasından da çok mutlu olurum.'

Gökçek, Karayalçın'la seçimlerde 3. kez karşı karşıya geleceklerini ve 'yarım kalan hesaplarını göreceklerini' belirtti. 
 

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