Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek için 550 bin lira harcamış

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, büyük bölümü Ankara iklimine uygun olmayan ve küçük bir orman yaratılabilecek sayıda saksı bitkisi aldığı belirlendi. Belediye bütçesinden yarım milyon TL ödenerek alınan, aralarında Hint Okyanusu Adaları’na özgü bir türün de yer aldığı bitkilerin, daire başkanlarının odalarında kullanılacağı belirtildi.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, salon bitkisi ve saksı alımı için 2017 yılının şubat ayında ihale açtı. İhale kapsamında hazırlanan teknik şartnamede bin 250 saksı bitkisi alınacağı bildirildi. Belediyenin hazırladığı listedeki bitkilerin büyük bölümünün Ankara iklimine uygun olmadığı saptandı. Salon bitkisi ve saksı alımı işine ilişkin hazırlanan teknik şartnamede de işin amacı şöyle açıklandı:

“Belediyemizce organize edilen tören, açılışlar ve belediye birimlerimiz teşrifi ile peyzaj uygulamalarında, Daire Başkanlığımız Bitkisel Ürünler Şube Müdürlüğü merkez seralarında salon bitkisi üretiminde anaç olarak ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Daire Başkan makamlarında kullanılmak üzere salon bitkisi alınması amaçlanmaktadır.”

Altı farklı bitki

Belediyenin 23 Şubat 2017’de açtığı ihale kapsamında, aynı zamanda inşaat ve petrol işleri de yapan bir şirket ile 498 bin 500 TL’lik sözleşme imzalandı. İşin yaklaşık maliyetinin ise yarım milyonu bulacağı belirtildi. İhale dosyasına göre, belediyeye şu bitkiler alındı:

İhale dosyasına göre, belediyeye şu bitkiler alındı: