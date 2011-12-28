-Gökçek: ''CHP'nin tavrını kamuoyunun takdirine bırakıyorum'' ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 92. yıldönümü dolayısıyla düzenlediği resepsiyon, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın katılımıyla gerçekleşti. Gökçek, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Atatürk için Ankara'nın, Ankaralılar için de Atatürk'ün özel bir yeri bulunduğunu ifade ederek, Büyük Önder'in, Ankara'nın güzel bir başkent olması için büyük arzuları olduğunu belirtti ve bunları yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gökçek, CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıkaya'nın, resepsiyon için geçen senenin davetiyesinin gönderildiği yönündeki iddiası hakkında, ''Toplam 2 bin 305 kişiye davetiye gönderilmiş, bir tek bu hanımefendiye hayrettir daha önceki davetiye gönderilmiş, bunun ne kadar mantıklı olduğunu sizin insafınıza bırakıyorum'' dedi. Gökçek, ''Sabotaj mı?'' sorusuna da ''Sabotaj falan değil, buna kargalar güler. Hiç anlamadığım bir olay; herkese davetiye göndereceğim, CHP milletvekillerinden bir tanesini cımbızla çekeceğim, ona geçen senenin davetiyesini göndereceğim. Olacak şey mi bu'' yanıtını verdi. Resepsiyona 1-2 CHP'li dışında katılım olmamasıyla ilgili soruya karşılık da Gökçek, ''(Yenimahalle Belediye Başkanı) Fethi Yaşar bey ile yardımcısını söylüyorsunuz, herhalde. Onları da ben pek CHP'li saymıyorum. Zaten CHP yönetimi de onları pek kendilerinden kabul etmiyor. Onun için onlar geldiler. Sabahki törende de göremedik CHP'lileri. Gazetecilerin bana getirdiği fotoğraflarda gördüm, çelengi yerlerde sürükleniyordu, çok çok üzüldüm bir siyasi parti için böyle olmasına, hayretlere düştüm'' diye konuştu. Gökçek, aynı konuyla ilgili başka bir soru üzerine de, ''CHP'nin, Atatürk'ün kurduğu bir partinin, Atatürk'ün Ankara'ya geldiği gün özellikle bir çelenk merasimindeki tavrını artık kamuoyunun takdirine bırakıyorum, herhangi bir şey söyleyemiyorum. Hem Atatürkçü geçineceksin hem 'Atatürk'ün kurduğu parti' diyeceksin hem çelenk getireceksin, çelengin ortada, üstelik yerlerde sürüklene sürüklene götürülecek. Yani bu ayıp yeter CHP için'' dedi. -Paris ve Dögol caddelerinin isim değişikliği gündemde- Paris Caddesi'nin isminin değiştirilip değiştirilmeyeceğinin sorulması üzerine Gökçek, ilk Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iki teklif vereceklerini belirterek, bunlardan ilkinin Fransızlar'ın ''Cezayir mezalimi''ni yansıtan bir heykel, diğerinin ise Paris ve Dögol caddelerinin isminin değiştirilmesi olacağını bildirdi. Önergelerin komisyona havale edileceğini ve sonuç için Fransa senatosunda kararın oylanacağı şubat sonunu bekleyeceklerine değinen Gökçek, ''Tavırları böyle olursa hemen bunları yaparız, başka yaptırımlar da arkası arkasına izler'' dedi.