T24 LogoT24 Logo
Politika

Gökçek: CHP'de çok büyük deprem yaratacağım

Gökçek, Kılıçdaroğlu ile yapacağı tartışma öncesi iddialı konuştu: Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatı bitecek, Baykal sarsılacak

17 Aralık 2008 02:00

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu akşam CHP'li Kılıçdaroğlu ile çıkacağı düello öncesindeiddialı konuştu: CHP'de deprem yaratacağım, Deniz Baykal sarsılacak, Önder Sav herşeyi anlayacak.


Ankara’daki doğalgaz fiyatları ve doğalgaz sayacında yolsuzluklar yapıldığı iddialarının tartışılacağı Uğur Dündar yönetiminde bu akşam Star Ana Haber bülteninde CHP TBMM Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya gelecek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Televizyon için özel bir hazırlığım olmayacak. Çünkü iddia ettiği konular o kadar basit ki, hazırlanacak bir şeyim yok. Ancak, kendisine soracağım sorulardan sonra Kılıçdaroğlu görevinden ayrılmak zorunda kalacak" dedi. 

Kılıçdaroğlu-Gökçek tartışması bugün

"Sağa-sola kıpırdatmam"

Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili 9 konuyu gündeme getirdiğini belirten Melih Gökçek, "Kılıçdaroğlu'nu bu konuların dışına çıkarttırmayacağını" belirtti. Gökçek şunları söyledi:

"İddialarının tamamının yalan olduğunu ortaya koyacağım. İddialarının dışında bir şey konuşturtmayacağım. Sağa-sola kıpırdatmam. En sonunda benimle ilgili iddiaları varsa, o iddialar için de ayrı programda bir araya gelmeye hazırım. Seçime kadar isterse daha çok çıkarız. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın."

"Siyasi hayatını bitireceğim"

Gökçek, "Allah nasip ederse, televizyon programıyla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatını da bitirmiş olacağım. İddia ettiği konuların hepsi boş ve yalan şeyler. Kılıçdaroğlu, bazı siyasilerle ilgili gündeme getirdiği iddialardan sonra bu kişilerin görevlerinden ayrıldığıyla övünüyor. Başkalarına görevlerini bıraktırmakla övünen Kılıçdaroğlu, rezil-kepaze olup gidecek" dedi.

Gündüz uyuyacak

Melih Gökçek, programa dinç bir görünümle çıkabilmek için gündüz uyuyacak, öğleden sonra programla ilgili son hazırlıklarını gözden geçirecek. Gökçek, Dündar’ın seçime kadar programların da devam etmesini isteyeceğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24