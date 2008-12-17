Gökçek: CHP'de çok büyük deprem yaratacağım

Kılıçdaroğlu-Gökçek tartışması bugün

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu akşam CHP'li Kılıçdaroğlu ile çıkacağı düello öncesindeiddialı konuştu: CHP'de deprem yaratacağım, Deniz Baykal sarsılacak, Önder Sav herşeyi anlayacak.Ankara’daki doğalgaz fiyatları ve doğalgaz sayacında yolsuzluklar yapıldığı iddialarının tartışılacağı Uğur Dündar yönetiminde bu akşam Star Ana Haber bülteninde CHP TBMM Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya gelecek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Televizyon için özel bir hazırlığım olmayacak. Çünkü iddia ettiği konular o kadar basit ki, hazırlanacak bir şeyim yok. Ancak, kendisine soracağım sorulardan sonra Kılıçdaroğlu görevinden ayrılmak zorunda kalacak" dedi.Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili 9 konuyu gündeme getirdiğini belirten Melih Gökçek, "Kılıçdaroğlu'nu bu konuların dışına çıkarttırmayacağını" belirtti. Gökçek şunları söyledi:"İddialarının tamamının yalan olduğunu ortaya koyacağım. İddialarının dışında bir şey konuşturtmayacağım. Sağa-sola kıpırdatmam. En sonunda benimle ilgili iddiaları varsa, o iddialar için de ayrı programda bir araya gelmeye hazırım. Seçime kadar isterse daha çok çıkarız. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın."Gökçek, "Allah nasip ederse, televizyon programıyla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatını da bitirmiş olacağım. İddia ettiği konuların hepsi boş ve yalan şeyler. Kılıçdaroğlu, bazı siyasilerle ilgili gündeme getirdiği iddialardan sonra bu kişilerin görevlerinden ayrıldığıyla övünüyor. Başkalarına görevlerini bıraktırmakla övünen Kılıçdaroğlu, rezil-kepaze olup gidecek" dedi.Melih Gökçek, programa dinç bir görünümle çıkabilmek için gündüz uyuyacak, öğleden sonra programla ilgili son hazırlıklarını gözden geçirecek. Gökçek, Dündar’ın seçime kadar programların da devam etmesini isteyeceğini söyledi.