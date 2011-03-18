Gökçek, büyük zarara girecek!

T24 - Tahkim Kurulları’nın kararlarının kesinliğini sağlayan Anayasa değişikliği TBMM’de kabul edildi. Melih Gökçek böylece hem maddi hem manevi büyük darbe yedi.



Erdoğan seçimini TFF Başkanı Mahmut Özgener’den yana kullandı. Dün bütün siyasi partilerden destek alarak gerçekleşen Anayasa değişikliği ile Ankaraspor’u kasıtlı olarak Süper Lig’den düşürdüğü iddiasıyla Federasyon’a savaş açan, Anayasa Mahkemesi’nin, Tahkim Kurulu’nun onayına karşın “Herkes hakkını yasal mercilerde arayabilir” kararıyla da elini bir hayli güçlendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in tazminat hayâli de suya düştü.



Tahkim kararlarına yargı yolunu kapatan Anayasa değişikliği TBMM’de dün kabul edildi. 2. tur oylamada teklifin ilk maddesinin 383, 2. maddesinin 382, tümünün de 377 oyla kabul edilmesiyle Anayasa’nın sporun geliştirilmesini düzenleyen 59. Maddesi’ne “Spor Federasyonları’nın spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlara karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim Kurulu’nun kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz” maddesi eklendi.





GEREKÇE SAĞLAM



TFF, Melih Gökçek ile oğlu Ahmet Gökçek’in A.Gücü ve Ankaraspor’un yönetimlerine hakim oldukları, bunun da yönetmeliğe aykırı olduğundan hareketle Ankaraspor’un ligden düşüren süreci başlatmış, Gökçek ailesi de bütün hukuk yollarını devreye sokmuştu. Anayasa Mahkemesi’nin, Tahkim Kurulları’nın varlığına karşın herkesin hakkını diğer hukuk yollarına da başvurarak arayabileceği kararıyla zorda kalan Federasyon konuyu “Ülke olarak çok zor durumda kalırız” gerekçesiyle Başbakan’a götürmüş, ondan aldığı destekle Tahkim Kurulu kararlarının kesinliğini sağlayacak Anayasa değişikliği gündeme gelmişti.



