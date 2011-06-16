Gökçek: Bunu hiçbir altyapı kaldırmaz

T24

Video için tıklayınız....



ANKARA 20 DAKİKA DA FELÇ OLDU



KARAYOLUNDA MAHSUR KALDILAR





GÖKÇEK: HİÇBİR ALTYAPI DAYANMAZ



'TRAFİĞE ÇIKMAYIN'



VALİ YÜKSEL: GÖK GÜRLEYİNCE PANİĞE KAPILIYORLAR



METEOROLOJİ: İLK KEZ BÖYLE YAĞIŞ GÖRÜLDÜ



Başkentliler yaz ayında dolu sürpriziyle karşılaştı. Ardından başlayan sağanak yağmur ise günlük yaşamı felç etti.20 dakika boyunca etkili olan yağış nedeniyle birçok alt geçit ve yol sular altında kaldı. Balgat semti Çetin Emeç Bulvarı'nda bulunan “70 Gün Alt Geçidi” adeta dereye döndü. 7-8 metrelik geçitte aralarında tüpgaz taşıyan bir kamyonetin de bulunduğu 5-6 araç sulara gömüldü. Araçlarda bulunan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. 70 günde tamamlandığı için “70 Gün Alt Geçidi” adını alan geçidde, çökme tehlikesi de meydana geldi. İtfaiyeye bağlı su altı arama kurtarma ekipleri, geçitte mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri, vidanjörler ve motopomplarla geçitteki suyun tahliyesine devam ediyor. Balgat'taki bazı sokaklar su altında kaldı. Bazı caddeler de trafiğe kapandı.Aşırı yağışlar nedeniyle Konya ve Eskişehir yolunda trafikte uzun kuyruklar oluştu. Konya yolundaki alt geçidi su basması nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı.Trafik ekipleri, selin olduğu bölgelerde araçları farklı güzergahlara yönlendirildi. Bazı araçların yolda kaldığı Konya yolunda küçük çapta maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.Ekipler, rögar kapaklarını temizleyerek sel sularının akması için çalıştı.Bu arada, bazı evlerin çatıları, dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü.Ankara Büyükşehir Belediyesi, su baskınları nedeniyle yapılan eleştirilere yanıt verdi.Melih Gökçek, başkentte metrekareye 50 kilogram yağış düştüğünü, öğle saatlerinden bu yana ortaya çıkan yağış ve doluyu ''doğal afet'' olarak nitelediğini söyledi.Rögarların dolu nedeniyle tıkandığını ifade eden Gökçek, ''Yaşanan olaylar normal bir yağış değil, altyapıdan kaynaklanan bir durum değil. Bu duruma hiçbir altyapı dayanmaz. Arkadaşlara talimat vererek, tüm radyoların 'vatandaşların trafiğe çıkmaması için anons edilmesi yönünde' uyarılmasını istedim. Ankara’da 105 alt geçit var. Biraz önce ben google’dan indirmiş olduğum görüntülerle o yolu gösterdim. Bu suyu engellemek mümkün değil. O vadi bol inşaat yapılan bir bölge. Oranın yapılaşması bitmeden orayı çimleyebilmek mümkün değil. Dikkat ediyorsanız geçide çamur akıyor. Efendim her yağmurda olmuyor bu. Böyle bir yağmur Ankara’ya ilk defa düşüyor. Dolu yağdı birden yani ilk defa oluyor. Siteme yarım saat sonra girin bakın Amerika’da birçok yerde bu tür olaylar yaşanıyor. Ben bunları siteye koyacağım. Yapmayın bunlar oluyor… '' dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, vatandaşların zarar görmemesi için her türlü tedbiri belediye olarak aldıklarını belirterek, ''Akşam saat 20.00'ye kadar zorunlu haller dışında vatandaşların trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz'' dedi.Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, kentte 84 yıldır bu oranda bir yağış olmadığını belirterek ''Bunlar çok olağanüstü yağışlar değil gök gürültüsü olduğunda insanlar paniğe kapılıyor. Ankara'da şu anda yağmur ve gök gürültüsü dışında genel hayatı olumsuz etkileyen bir durum söz konusu değildir'' diye konuştu.Ankara’da bu yağışların ilk kez görüldüğünü söyleyen Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, “Çankaya ve Gölbaşı’na lokal olarak 12.00-16.00 saatleri arasında metrekareye 50 kilogram civarında yağış düşmüştür” dedi.Çağlar, meteorolojik ölçüm yapılan noktalarda 12.00-16.00 saatleri arasında, metrekareye Elmadağ'a 22 kilogram, TBMM bahçesine 18.5 kilogram, Keçiören'e 11 kg, Gölbaşı ve Çankaya'ya 50 kilogram ve üzeri yağış düştüğünü kaydetti.Mehmet Çağlar, Ankara ili genelinde kuvvetli yağışların etkisinin saat 20.00'ye kadar devam etmesinin beklendiğini de bildirdi.