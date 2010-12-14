-GÖKÇEK: ''BU SEÇİM GÜRSEL TEKİN'İN SEÇİMİDİR'' ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin hafta sonunda yapılacak kongresiyle ilgili, ''Bu seçim Gürsel Tekin'in seçimidir, Kılıçdaroğlu'nun değil'' dedi. Gökçek, ''Kazakistan Dostluk Devlet Madalyası''na layık görülmesi nedeniyle düzenlenen toplantıda, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gökçek, bir gazetecinin hafta sonu yapılacak CHP kongresiyle ilgili neler söyleyebileceğini sorması üzerine, şimdiye kadar yaptığı tahminlerin gerçekleştiğini söyledi. ''Bu seçim Gürsel Tekin'in seçimidir, Kılıçdaroğlu'nun değil'' diyen Gökçek, şöyle devam etti: ''Gürsel tekin listeyi hazırlayacaktır. Kılıçdaroğlu istese de istemese de onaylayacaktır. Seçim yapılacaktır. Kılıçdaroğlu seçimde şu ya da bu nedenden dolayı başarısız olduğu gerekçisiyle Gürsel Tekin tarafından uzaklaştırılacak ve Gürsel Tekin, önümüzdeki dönemden itibaren genel başkan olacaktır. Bu benim kesin kanaatim. Bunun böyle olacağını hep birlikte göreceğiz. Bunun başka kaçar yolu yok. Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu işbirliği, kesinlikle Baykal ve Önder Sav'ı, bu seçimde silecektir; öyle gözüküyor, işbirliği yapsalar bile silecektir. Kılıçdaroğlu'na da geçmiş olsun. Bir 6 ay seçime kadar, 6 ay seçimden sonra Genel Başkan kalır, ondan sonra bu iş biter diye düşünüyorum.''