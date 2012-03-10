Gökçek: Bu kadar defolu bir CHP lideri bizim için bir şans

T24 - Uşak’a yerel bir televizyonun ödül törenine katılmak için giden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Kılıçdaroğlu bizim için bir şans. Hissiyatım, nefsim diyor ki. Sayın Kılıçdaroğlu kaybetsin, genel başkanlıktan gitsin. Ama aklım diyor ki, hep orada kalsın. Çünkü Kılıçdaroğlu bizim için bir nimet. Bu kadar defolu lider CHP içinde Kılıçdaroğlu olur, bu da bizim şansımız" dedi.

Uşak’ta yerel olarak yayın yapan Egem TV’nin geleneksel olarak düzenlediği yılın başarıları ödül törenine ’2011 Yılının En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı’ seçilen Melih Gökçek de katıldı.

Gökçek, ödülünü televizyonun yönetim kurulu başkanı Soner Demiröz’den aldı. Almanya Büyükelçisi Eberhard Pohl’un de katıldığı ödül töreninde Ankara dışında bir ilden ödül almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Gökçek şöyle konuştu: "Bugün aramızda Almanya’dan misafirimiz var. Sayın büyükelçi biz Türkler, Almanya’yı çok severiz.

Çocukluğumuzda Alman Mili Takımı’nı tutardık. Ama sayın Merkel’den aynı muhabbeti göremiyoruz. Sayın Alman büyükelçisi bakın Uşaklılardan çıkan alkışı Almanya’ya lütfen iletin. Biz Sarkozy ve Merkel’i aynı safta tutmak istemiyoruz. Bu vesileyle böyle bir mesaj vermek istedim. Almanya dostluğu ile Türk dostluğunu aynı seviyede görmek istiyoruz."

Ödül töreninde yılın en başarılı büyük elçisi seçilen Almanya Büyükelçisi Eberhard Pohl’un ödül aldığı törende yaklaşık 50 kişiye ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından Ak Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Gün ve partililerle Ak Parti Uşak İl Başkanlığı’na geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, partililerle sohbet etti.

Sohbetinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir televizyon programında karşılaşmak istediğini söyleyen Gökçek, "Bu aralar Ankara’da sayın Kılıçdaroğlu ile uğraşıyoruz. Beni televizyonlarda tanımadığını söylüyordu, ancak, dün bir televizyon kanalında beni hatırlamış. Umarım bir gün televizyonda karşılaşırız. Hepinizin malumu geçenlerde CHP’nin kurultayı vardı.

Kurultay sonrası hissiyatım, nefsim, diyor ki sayın Kılıçdaroğlu kaybetsin genel başkanlıktan gitsin, ama aklım diyor ki hep orada kalsın. Çünkü Kılıçdaroğlu bizim için bir nimet. Ben artık CHP’de Kılıçdaoğlu’nu destekliyorum. Bu kadar defolu bir lider CHP içinde ancak Kılıçdaroğlu olur buda bizim şansımız. Kılıçdaroğlu bu aralar parti içinde ne kadar Tuncelili varsa sağa sola getirmekle meşgul. CHP’yi Tunceliler partisi haline getiriyor.

Partiyi yok ediyor. Tabi bu bizim avantajımız. Geçen gün Tiwitter’de bir fıkra ile karşılaştım. Fıkrada diyor ki. Sayın Başbakan bir gazeteye beyanat vermiş ve demiş ki biz mesafeleri kısalttık. Hemen götürmüşler Kılıçdaroğlu’na yetiştirmişler.

Kılıçdaroğlu demiş ki oda bir şeymi bizimkiler her akşam kafayı çekiyor, dünyanın etrafını dört kez dolaşıyor demiş. Tabi bu fıkra. Geçenlerde bir gazeteye demeç veren Kılıçdaroğlu kendi milletvekillerine bu kadar meyhaneye gitmeyin demiş, madem gidiyorsunuz bari hepiniz aynı meyhaneye gitmeyin. Bunu söyleyen Kılıçdaroğlu. Biz bunu söylesek hakaret sayarlar. Ancak kendileri bunu söylüyor" diye konuştu.



Bir dönem daha başkanlık yapacağım



Partililerin sorusu üzerine bir dönem daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmak istediğini ifade eden Gökçek, "Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan uygun görür, halkımızda tercihin benden yana yaparsa bir dönem daha belediye başkanlığı yapıp emekliye ayrılmak istiyorum" dedi. Gökçek, partililerle sohbetinin ardından Uşak Havaalanı’na geçerek özel uçakla Ankara’ya döndü.