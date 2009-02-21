'Gökçek bir siyaset palyaçosu'

MHP Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı, "Siyaset palyaçosu Gökçek hep ülkücülerin duygusunu istismar etti. Hiçbir zaman MHP mensubu olmadı, ahlaki yapısı ülkücü olmasına engeldir. Onunla görülecek bir hesabımız var. Onu mahkemeye çıkartmak MHP’nin boynunun borcu" dedi.



Katıldığı bütün televizyon programlarında "MHP’nin kendisine borçlu olduğunu ve MHP tabanıyla kavga etmeyeceğini" söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e, MHP’den ağır bir yanıt geldi. MHP Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı, Gökçek için şunları söyledi:



'Sürekli pusuda biri'



"Televizyon televizyon geziyor, bizi de şahsen hedef gösteriyor. 22 Temmuz seçiminden önceki durumu da ben size aktarayım. O seçimlerden önce Gökçek, MHP için, ’CHP ile ittifak yapacaklar. CHP’yi iktidara getirecek. CHP’ye verilmiş oy olacaktır’ demiştir. Bir partinin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Ankara’da bu propagandayı yapsa, onun hadi siyasi ahlak bakımından yine ahlaksızlık sayılsa bile anlaşılır bir tarafı vardır. Bu adam Sivas’a gitti Tokat’a gitti, uçaklar tuttu.



Gökçek, Keçiören Belediye Başkanlığı döneminden başlayarak hep ülkücülerin temiz duygularını istismar etmiştir. Hiçbir zaman MHP mensubu olmamıştır. Ahlaki yapısı, siyasi yapısı zaten olmasına manidir. Bunun amcası Cengiz Gökçek, Milliyetçi Cephe hükümetleri döneminde bir ara sağlık bakanı oldu. Yani bunun dışında hiç bu camia ile ilgisi yoktur. Bu camiaya kötülük yapmak için sürekli pusuda duran bir şahsiyettir.



'Görülecek bir hesabımız var'



Son seçildiği seçimlerde de ülkücü camia, bu şeytanı rahman sanarak, ’Bu hiç olmazsa bize biraz daha yakındır’ gibi bir aldatmacaya kurban olarak buna belli oranda oy verilmiştir. Şimdi aynı oyunu bu seçimdede bu zat oynamak istiyor, fakat Gökçek için oylar bitmiştir. Şimdi kendi adayımız varken, niye milliyetçi camia bu siyaset palyançosuna, bu Melih Gökçek’e oy versin? Ayrıca Gökçek ile bizim görülecek bir hesabımız vardır. Bu hesap bugüne kadar MHP aleyhindeki bütün karalama, iftira ve çamur kampanyalarının arkasındaki kişidir. Gezdiği bütün yerlerde bu karalama politikasına devam etmiştir.



'Onu adalete teslim etmek MHP'nin namusu'



Bu siyaset sahtekarı MHP’ye verilen oylar CHP’yi iktidar yapar diye kapı kapı Ankara’da Sivas’ta konusan sahtekardır. Bu artık onun iyice sıkıştığını gösteriyor. Mansur Yavaş seçildikten sonra da bunun bütün hırsızlıklarını ekibi ile birlikte birer birer ortaya çıkarıp, bunları adaletin önüne çıkarmak da MHP’nin namusudur.



'Tıbbi yardıma ihtiyacı var'



Ben MHP’nin Ankara milletvekiliyim. Rahmetli babam Osman Bölükbaşı bu partinin kurucu genel başkanı. Şimdi ’Deniz Bölükbaşı ülkücüler ile arama giremez’ diyor. Bunu diyebilmesi için deli olması lazım. Eğer bunu hakikaten inanarak söylüyorsa kendisinin çok süratle tıbbi yardım alması gerekiyor. Kendisine acil şifalar dilerim. Sen MHP’ye karşı her türlü sahtekarlığı yapacaksın, sonra ’Onlar benim kardeşim’ diyor. Bizim onunla görülecek bir hesabımız var. Bu siyaset palyaçosuna 29 Mart günü ülkücüler ve Türk milliyetçileri ona sandık başında dersini verecek."