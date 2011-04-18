-GÖKÇEK BİR DÖNEM DAHA BAŞKANLIK İSTİYOR ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, gelecekte en büyük projelerinin Hıdırlıktepe olduğunu, buraya 50 bin metrekarelik büyük bir müze yapacaklarını bildirdi. Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gökçek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, 11'i şehir dışından 70 takipçisiyle buluşarak, projelerini anlattı. Twitter'ın gençlerle diyalog için harika bir araç olduğunu belirten Gökçek, binlerce kişinin üye olduğu sosyal paylaşım ağında hakaretlerin kendisini üzdüğünü kaydetti. Gökçek, şunları söyledi: ''Ne gerek var? Her türlü şikayetini söyle, espri, hiciv yap, takıl ama hakaret etmeye hakkın yok. Twitter'daki hesabıma bir hayli güzel yorum aldım. Takipçi sayısı 60 bine yaklaştı. Dört ay içinde bu büyük bir başarı. Bu bir siyasetçi için az değil. Sanatkar, radyocu, televizyoncu olsanız kolay da siyasetçi için zor. Bu noktaya gelmiş olmak da beni mutlu etti. Şu anda Twitter'da en etkin üyeler arasında siyasetçiler arasında birinci sıradayım.'' Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın benzerliklerini soran bir Twitter üyesine, Gökçek, şu yanıtı verdi: ''Sayın Özal, kendime hoca olarak kabul ettiğim birisidir. Kendisini burada en güzel duygularla anıyorum. Biliyorsunuz ben 1984-89 yıllarında Özal'ın yanında Keçiören Belediye Başkanlığı yaptım. Beni çok severdi, ben de onu çok severdim. Rahmetli Özal'ın Türkiye'nin önünü açtığına inanıyorum. Sayın Başbakan Erdoğan ile Özal'ın da pek çok hasletinin benzediğini görüyorum. Yiğitlik tarafı fazladır, birbirlerine bu yönde fazla benziyorlar. Turgut Özal dünyaya açıldı, sonra gelenler içine kapanmaya yöneldi. Son olarak da tekrar Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Türkiye yurt dışına açılmayı öğrendi.'' -''BİR DÖNEM DAHA BAŞKANLIK YAPMAK İSTİYORUM''- Bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak istediğini belirten Gökçek, hayata geçirmeyi düşündüğü projeleriyle ilgili şunları kaydetti: ''Önümüzdeki yılların en büyük projesi Hıdırlıktepe. Oraya 50 bin metrekarelik dev bir müze yapacağız. İçindeki pek çok şeyin de Universal stüdyolarında hazırlandığını düşünün. O bitince Ankara çok ciddi turist alır. Onun dışında Kuzey Ankara'nın bitmesi demek kentin çok ciddi yenilenmesi anlamına geliyor. Bu sene başlayacağımız Ankara'yı aydınlatma projesi de büyük projeler arasında. Bu da bir simge olacak. Hayvanat bahçesi bizim çok üzerinde durduğumuz bir konu. Fuar alanları çok önemli projelerden birisi. Tünel yollara bu sene başlamak istiyoruz. İnşallah bu projeleri de gerçekleştirmek nasip olur. Bunların bir tanesi bile bir belediye başkanı için ömründe yapamayacağı büyüklükte.'' Bir engelli Twitter takipçisinin sorusu üzerine, 2012'nin ortasına kadar özellikle ana bulvar ve stratejik yerlerde engelli rampalarının bitirilmesi niyetinde olduğunu ifade eden Gökçek, ihalenin bu yıl yapılacağı müjdesini verdi. Gökçek, engelli otobüslerinin nereden, ne zaman kalkacağına ilişkin bir çalışma yapılması ve halka duyurulması için de bürokratlarına talimat verdi. Şehir dışından gelen öğrencilerin paso kullanamadığına ilişkin bir eleştiri üzerine de Gökçek, öğrenci kimliklerinin çok kolay kopya edilmesi nedeniyle pasoyu şart koştuklarını kaydetti. ''Mutlu evliliğin sırrı nedir'' diye soran bir takipçisine de Gökçek, mutlu evliliğin sırrının eşine her zaman ''haklısın'' demekten geçtiğini ifade etti. Sert eleştirilere karşı öfkesini nasıl kontrol ettiği sorusuna ise Gökçek, şu yanıtı verdi: ''Öfke kontrolü zamanla kazanılan bir şey, başınızdan geçe geçe alışkanlık oluyor, bir süre sonra normal geliyor. Bazı arkadaşlarım var, bir olay geliyor başlarına allak bullak oluyorlar. 'Bunlara aldırmayın, bu sizin başınızdan geçenlerin kaç misli benden geçti' diyorum. Eskiden bir yazı çıksa kimyamız bozulurdu, şimdi gülüp geçiyorum. Ayakta durabilmenin kendine göre metotları var. Haksız yere bir tokat mı atarlar, haklı da atıyorlar, tenkit ediyorlar ona hakkını veriyoruz, ama haksız bir tokat mı attılar sen iki tokat atacaksın.'' Gökçek, 4,5 saat süren sohbette takipçilerine Mehmet Akif Ersoy'un özel basım Safahat kitabı ile istek üzerine Ankaragücü forması ve oyuncak dağıttı. Ankara'nın yeni maskotu Misket de bir ara yemeğe katıldı. Misket, Başkan Gökçek ve Twitter takipçileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.