RTÜK, Gökçek'in 'Gezi'de Koç'un parmağı var' sözlerine cezayı kesti

RTÜK, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Gezi Parkı olayları ile Koç Grubu'nu ilişkilendiren sözleri nedeniyle Beyaz TV'ye 11 bin TL ceza verdi. Gökçek, Beyaz TV'deki konuşmasında Koç Grubu'na ait olan Divan Oteli'nde, serum ve ilaç stoğu yapıldığını, ayrıca 'kampet' adı verilen askeri yataklar hazırlandığını öne sürmüştü.

Gazeteport'un haberine göre Melih Gökçek, 5- 6 ve 7 Haziran 2013 günü oğlunun yöneticisi olduğu Beyaz TV'de, üç ayrı programa katıldı. Bu programlarda, Gezi parkı olayları ile Koç Üniversitesi, Divan Oteli, Koç Holding ve Rahmi Koç arasında bağlantı olduğunu ileri sürdü ve şöyle dedi:

"İstanbul'daki Divan Oteli'nin yerin altında altı katı var. Otelin birinci ve ikinci katı, serum askıları, altında da kampetler. Askeri kampetler, hani askerde seyyar yataklar, yaklaşık 2 bin tane.. Savaş mı çıkıyor? Bu 2 bin kampeti sen niye koydun buraya? Her taraf ilaç dolu. İlaçların hangi anlama geldiği de duvarlara yazıldı."

Gökçek otelin yanındaki otoparkın da Divan Otele ait olduğunu ve burada da ilaç stoklandığını öne sürdü.

RTÜK raporunda ise otoparkın otelle ilgisi bulunmadığı, halka açık olduğu vurgulandı ve "Kısa bir araştırma ile Gökçek'in ifadeleri ve otoparkın Divan Otele ait olmadığı teyit edilebilir. Ancak yayıncı kuruluş Gökçek'in ifadelerini destekler biçimde 'Bu görüntüler herkesi şok edecek. Divan Oteli otoparkındaki tıbbi malzeme görüntüleri az sonra' biçiminde alt yazı hazırlamıştır" denildi. RTÜK üyeleri de ''Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırılık'' nedeniyle Beyaz TV'ye 11 bin 886 lira para cezası verdi.

