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Gökçek: Beni öldürmeye çalışıyorsunuz, bir türlü öldüremediniz be

"Allah'a hamdolsun hiçbir şeyim yok"

29 Eylül 2017 18:05

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'ın "Gökçek apar topar hastaneye kaldırıldı" iddiasına yanıt verdi. Gökçek, bazı kişilerin kendisini makamından etmeye çalıştığını ileri sürerek "Beni öldürmeye çalışıyorsunuz, bir türlü öldüremediniz be" dedi.

Aydınlık gazetesinde "Melih Gökçek Güven Hastanesine kaldırılmış!" başlığıyla yayımlanan yazıda Gökçek'in apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. 

TIKLAYIN - Aydınlık yazarı: Melih Gökçek, apar topar hastaneye kaldırıldı

Gökçek, Önkibar'ın iddialarına sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı bir video ile cevap verdi.

Gökçek, videosunda özetle şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bazı internet sitelerinde özellikle burun kanaması dolayısıyla hastaneye kaldırıldığım filan yazıyor. Kaynak Sabahattin Önkibar. Önkibar demek bir yığın palavra haber demek. Allah'a hamdolsun hiçbir şeyim yok. Kongreye giderken burun kanaması nedeniyle hastaneye uğradım devam etmesin diye. İlaç kullanıyorum akşamları, burun tıkanıklığı olmasın diye, ondan dolayı oldu. Ya arkadaş bir türlü beni öldüremediniz be. Bir taraftan beni makamımdan atmaya çalışıyorsunuz, öbür taraftan da beni öldürmeye çalışıyorsunuz."

Video için tıklayın

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