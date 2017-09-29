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Aydınlık yazarı: Melih Gökçek, apar topar hastaneye kaldırıldı

"Melih Bey’in bir itirazı olursa..."

29 Eylül 2017 13:28

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in birkaç gün önce "apar topar" hastaneye kaldırıldığını iddia etti. Gökçek'in Ankara'daki Güven Hastanesi'ne kaldırıldığı öne süren Önkibar, "Şikayeti burundan sürekli kan gelmesi ve yüksek tansiyon" ifadesini kullandı.

Aydınlık'ta Önkibar'ın, "Melih Gökçek Güven hastanesine kaldırılmış" başlığıyla (29 Eylül 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Haber kaynağıma göre saat sabah 6:50.

Melih Gökçek apar-topar Güven hastanesine kaldırılmış.

Şikayeti burundan sürekli kan gelmesi ve yüksek tansiyon.

Devlet ve siyaset adamlarının sağlık merkezi olarak bilinen Güven Hastanesi, bu durumu eşyanın tabiatı gereği kamuoyundan saklamış.

Peki hastaneye kaldırılma olayı ne zaman mı olmuş?

Birkaç gün önce, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifa ettiği günün hemen ertesi sabahı.

Gökçek’in tansiyon yüksekliğinde dostu olan Topbaş’a üzülmesinin payı var mı bilmem, lakin bu tür sağlık sorunu hepimizin başına gelir.

Bu vesileyle sayın Gökçek’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bize aktarılan bu bilgi bağlamında Melih Bey’in bir itirazı olursa sütunumuz kendisine açıktır.

 

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