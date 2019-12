Gökçek, Başbakanlığa bilgi vermiyor

Başbakanlık Bilgi ve Değerlendirme Kurulu (BEDK) ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasındaki ‘bilgi vermeme krizi’ tırmanıyor. Kurul kendisine bilgi vermeyen belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.





Belediye’de BEDK’nın ‘bize bilgi verilmeli’ kararının iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Ankara 13. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.



Avukat Baturay Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Encümen toplantılarının ‘şeffaf olmadığı gizli yapıldığı’ iddialarıyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na başvurarak, ‘Belediye Encümeni’nin 2008 Mayıs ve Haziran ayı kararlarını’ talep etmişti. Belediye Başkanlığı, Altınok’un bilgi talebini reddetmişti. Altınok, belediye kararının iptali için Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na başvurdu. Kurul, encümen toplantılarındaki kararları kendilerine gönderilmesini istedi.



Bilgi edinme hakkı çiğneniyor



Belediye, Kurul’a verdiği yanıtta, Altınok’un talebinde haksız olduğunu, talep ettiği bilgileri edinmede bir yararının olmadığını, belediye encümenin her yıl yüzlerce karar aldığını ve her isteyene bu kararların verilmesi halinde yüzlerce memurun sırf bu iş için istihdam edilmesi gerekeceğini iddia etti. Belediye, BEDK’nın 25 Eylül 2008 tarihinde aldığı kararın da hukuka uygun olmadığını savunarak bilgi vermeyi reddetmekle kalmadı, BEDK’nın kararının iptali ve yürürlülüğün durdurulması için Ankara 13. Mahkemesi’ne dava açtı.



Kurul, Kanun gereği kurum ve kuruluşların kendilerine istenilen her türlü bilgi veya belgeyi 15 gün içinde göndermekle yükümlü olduğunu hatırlattı. Kurul kararında belediyenin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle, Ankara Büyükşehir Belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgililer hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi. Yargı süreci devam ederken, Altınok, Belediye Encümen toplantılarının “Eylül ve Ekim” aylarına ilişkin kararlarını da talep etti. Altınok, bilgi talebinin yine reddedilmesi üzerine BEDK’ya başvurdu. Kurul, tekrar belediyeye yazı yazarak Altınok’un istediği bilgilerin kendisine iletilmesinde ısrarcı oldu. Ancak belediye şu ana kadar hiçbir bilgi göndermedi. Altınok tepki göstererek “Türkiye’deki kurumların birbirinden bile bilgi saklamaları, demokrasi anlayışı hakkında önemli ipuçları veriyor” dedi.