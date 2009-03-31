Gökçek bakanları suçladı

Ankara’da Büyükşehir’i kazanmasına rağmen, 6 ilçe kaybeden AKP’nin oyları yüzde 16.5 düştü. MHP, 2004’te yüzde 4.5 olan oy oranını 26.9’a çıkararak AKP’deki milliyetçi oyların önemli bölümünü aldı. Gökçek, oy oranının düşmesini nedenini bakanlara bağladı.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir kez daha Melih Gökçek’i aday gösteren AKP, başkanlığı kazanmasına rağmen, 2004 yerel seçimlerine göre yüzde 16.5 oy kaybetti. AKP, hâkimiyetindeki 6 ilçe belediyesini de CHP ve MHP’ye kaptırdı. MHP’nin oy patlaması yaptığı seçimde, sol oyların 2004’teki seviyesini koruması, düşen AKP oylarının önemli bir kısmının MHP’ye aktığını gösterdi.



AKP’de ciddi oy kaybı



Uzun sayılacak bir karar sürecinin ardından Gökçek’i bir kez daha aday gösteren AKP, belediye başkanlığını CHP’nin 7 puan önünde, yüzde 38’lik oy oranıyla kazandı. Buna karşın AKP’nin, 2004’te CHP - SHP toplam oylarına karşı sağladığı yüzde 20’lik oy farkı kapanmış oldu.



AKP’li başkanların yönetimindeki Etimesgut, Gölbaşı, Evren ve Kızılcahamam ilçeleri MHP’nin, Yenimahalle ve Kalecik de CHP’nin oldu. AKP, en büyük oy kayıplarından birini, Sincan’da yaşarken, adı bir dönem büyükşehir belediye başkan adaylığı için geçen Veysel Tiryaki’nin Altındağ’daki oy kaybı da yüzde 10’u aştı.



AKP, Turgut Altınok başkan adaylığından çekilmesine rağmen Keçiören’de koltuğu kaybetmezken, yüzde 15’e varan oranda oy kaybı yaşadı. Keçiören’de MHP, oylarını yüzde 18 artırdı. AKP, Pursaklar’ın yasal düzenleme ile ilçe yapılmasından ise kazançlı çıktı.



Ankara’nın eski belediye başkanlarından Murat Karayalçın’ı büyükşehir için aday gösteren CHP, yüzde 31.5 oyla ikinci parti oldu. 2004 yerel seçimlerinde SHP - CHP seçmeninin verdiği toplam oy oranını yakalayan CHP, özellikle Ankara’nın en kalabalık ilçelerinden Yenimahalle’deki zaferiyle seçmenine umut verdi. AKP, Çankaya’da yüzde 58’e ulaşan CHP’ye rakip olamadı.



Seçimde dikkat çekici sıçrama ise MHP’den geldi. MHP, Mansur Yavaş’ın milliyetçi tabanın yanı sıra merkeze de seslenen söylemiyle, 2004 yerel seçimlerindeki yüzde 4.5 olan oy oranını yüzde 26.9’a çıkardı. MHP, Eryaman gibi önemli bir yerleşim bölgesini kapsayan Etimesgut’u AKP’den almayı başardı.



Melih Gökçek bakanları suçladı



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yüzde 38.36’lık oyla kazanan Melih Gökçek, adaylığı öncesinde oy oranının yüzde 53’lerde olduğunu ileri sürdü. Adaylık sürecinde yıprandığını söyleyen Gökçek, “Ne yolsuzluğumuz, ne hırsızlığımız, ne çoluk çocuğumuz kaldı. Sadece medya değil, ilk adaylık sürecimin geciktirilmesi ve partimin içindeki bazı genel başkanların, başkan yardımcılarının ve bakanların aleyhimde bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşması mutlak manada beni etkiledi” dedi.

