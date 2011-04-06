T24- Oğlu Osman Gökçek’in çete lideri İskender Çolak’la yaptığı görüşme nedeniyle Twitter'da, takipçileriyle tartışan Belediye Başkanı Melih Gökçek'in mesajı ortalığı karıştırdı. Çete lideri İskender Çolak’ın düğününe gittiğini belirten Gökçek, “Alevi olduğunu bildiğim halde nikahını kıydım” diye yazınca tepkilerin hedefi oldu.

Oğlu Osman Gökçek’in Çete lideri İskender Çolak'la yaptığı telefon görüşmesinin basında yer almasını ardından Twitter’da üyelerle tartışmaya giren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in mesajı ortalığı karıştırdı.

Çete lideri İskender Çolak’ın düğününe gittiğini belirten Gökçek; “CHP'li ve alevi olduğunu bildiğim halde nikah kıydım” dedi. Gökçek’in bu mesajına çok sayıda tepki geldi.

İŞTE TEPKİLER

J.B: "alevi olduğunu bildiğim halde" yazmışsınız. Alevilerin nikahını kıymak zorunuza mı gidiyor

Y.H: PEYGAMBER insan ayrımı yapmamış bizim ne haddimize ayırmak söyler misiniz farklı bir ALLAH MI var

C.Y. Alevileri aşşağılamadığın eksikti. şimdi istersen sana dava açalım. burda bir toplumu hor görme var kısacası ırkçılık!!!

GÖKÇEK: Aleviliği ben aşağıladım ise ben şerefsizim, ispat edemezsen sen. Kabul mü?

C.Y.: KABUL. yazdığınız twiti iyi okuyun isterseniz avukatlarınıza da okutun."alevi olduğunu bildiğim halde nikahını kıydım" ne dmk

GÖKÇEK: Aleviler bizim kardeşimizdir.Kim alevi-sünni ayırımı yapıyorsa vatan hainidir.

C.Y: Burdan sizin de vatan haini olduğunuz ortaya çıkyor. O sözünüzle ayrım yaptnz.özr dilyn

GÖKÇEK: Sen bana vatan haini dedin. Seni blokluyorum ve mahkeme de görüşürüz.

E.A: Ben alevi de olabilirdim, homoseksüel de vesikalı da. Ve emin olun bu twitleri okuyan binlercesi devar. ÖZÜR DİLEYİN!



