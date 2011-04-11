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Politika

Gökçek: AK Parti sizi dikine mezara sokacak

Gökçek, popüler sosyal paylaşım sitesi twitter’da, haziran ayında yapılacak olan genel seçimlere ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu...

11 Nisan 2011 03:00

T24 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, popüler sosyal paylaşım sitesi twitter’da, haziran ayında yapılacak olan genel seçimlere ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. 

Gökçek: AK Parti sizi dikine mezara sokacak

Gökçek, twitter’daki hesabında, “Bugün bir müjde aldım, emin bir kaynaktan. AK Parti, bu seçimlerde yüzde 57 alacak. İsteyen inanır, istemeyen inanmaz” diye yazdı. Gökçek’in, seçimler ile ilgili tartıştığı muhalif bir takipçisine ise esprili bir şekilde, “Bu seçimde AK Parti, sizi inşallah dikine mezara sokacak:)” yazması dikkati çekti.



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