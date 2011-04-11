Gökçek: AK Parti sizi dikine mezara sokacak

T24 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, popüler sosyal paylaşım sitesi twitter’da, haziran ayında yapılacak olan genel seçimlere ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.







Gökçek, twitter’daki hesabında, “Bugün bir müjde aldım, emin bir kaynaktan. AK Parti, bu seçimlerde yüzde 57 alacak. İsteyen inanır, istemeyen inanmaz” diye yazdı. Gökçek’in, seçimler ile ilgili tartıştığı muhalif bir takipçisine ise esprili bir şekilde, “Bu seçimde AK Parti, sizi inşallah dikine mezara sokacak:)” yazması dikkati çekti.