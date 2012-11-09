Gökçek, 600 takipçi ile mahkemelik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TRT Türk’te Ömer Şahin’in, “Görüş Farkı” programına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

TBMM’de görüşmeleri süren Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı’na yönelik eleştirilere yanıt veren Başkan Gökçek, “Söylendiği gibi yetkileriniz artıyor mu? Yeni bağlanacak bölgelerde size sorulmadan çivi çakılamayacak mı?” sorusuna, şu yanıtı verdi:

'Yeni bir yetki yok, aksine yetkilerimiz alınıyor'

“Kazan’da benim haberim olmadan çivi çakılamıyor mu? Ayaş Belediyesi istediği zaman çivi çakamıyor mu? İğne ucu kadar alakası olmayan bir olay. Yetki artırımı yalan, bunu söyleyen de zır cahil. Yeni bir yetki yok, tam tersi yetkilerimiz alınıyor. Çekirdek 8 ilçe vardı, daha önceki değişiklikte buna 8 ilçe daha ilave edildi. Bu ilçelerin gelirlerinden Büyükşehir bütçesine yüzde 35 katkı gelir. Bizim yaptığımız yatırım ise bunun 10 katı. Kaşıkla alıp kepçeyle veriyoruz.”

'Hakaret edeni de mahkemeye veririm'

Son bir haftadır twitter’a fazla vakit ayıramadığını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, gerekçe olarak seçim takviminin yaklaşmış olmasını gösterdi. “Mesajlarımı ben yazarım. Hakaret edeni de mahkemeye veririm” diyen Gökçek, şöyle devam etti: “Sayısı 600 olmuştur. Bugüne kadar sosyal medyanın ucunu yakalayamama gibi bir sıkıntımız vardı. Bana hakaret eden sizseniz burada adınız soyadınız yoksa bir takım metotlar gerekiyor. Bu yanlışı yapanların yüzde 80’ini yakalamaya başladık. Adresleriyle isimlerini verince savcı karşısına çıkmaya başladılar. Ama eğer ki hakaret eden kişi kamu önünde dediğim anda özür dilerse genç insandır diyor affediyorum.”