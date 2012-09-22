T24 LogoT24 Logo
Gündem

Melih Gökçek'ten Hüseyin Aygün iddiası

Melih Gökçek, 'Hüseyin Aygün'ü kaçıran kişilerin Hüseyin Aygün'ün yakın akrabaları olduğu söyleniyor' dedi

22 Eylül 2012 12:42

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, PKK'lıların kaçırdığı CHP'li Hüseyin Aygün ile ilgili "Hüseyin Aygün'ü kaçıran kişilerin Hüseyin Aygün'ün yakın akrabaları olduğu söyleniyor" dedi.

Samanyolu Haber'de canlı yayına katılan Melih Gökçek ilginç bir iddia ortaya attı.

Gökçek "Savcımızı şehit eden PKK'lıların Hüseyin Aygün'ü kaçıranlar olduğu ortaya çıktı. Aygün'ün 'İyi çocuklar' dediği kişiler maalesef savcımızı katletti. Çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim, bugüne kadar da kamuoyuna intikal etmedi bu olay. Hüseyin Aygün'ü kaçıran kişilerin Hüseyin Aygün'ün yakın akrabaları olduğu söyleniyor. Yani bu işi organize edenlerin, Hüseyin Aygün'ün akrabası olduğu bütün Tunceli'de konuşuluyor. Medyaya intikal etmeyen ama halkın arasında çok yoğun olarak konuşulan bir ifade" dedi.

Bu bilgiyi bir duyuma istinaden açıkladığını belirten Gökçek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu doğru mu değil mi? Bunu Hüseyin Aygün çıkıp yalanlamalı veya açıklık getirmeli. Çıksın açıklama yapsın bizde rahat edelim. Eğer böyle olursa çok kötü. O zaman 'Hüseyin Aygün kimin akrabası' bir de onun üzerinde yorum başlar. Ben sadece soruyorum doğru mu yalan mı?"

ETİKETLER

melih gökçekhüseyin aygünpkktunceli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24