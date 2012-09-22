Melih Gökçek'ten Hüseyin Aygün iddiası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, PKK'lıların kaçırdığı CHP'li Hüseyin Aygün ile ilgili "Hüseyin Aygün'ü kaçıran kişilerin Hüseyin Aygün'ün yakın akrabaları olduğu söyleniyor" dedi.

Samanyolu Haber'de canlı yayına katılan Melih Gökçek ilginç bir iddia ortaya attı.

Gökçek "Savcımızı şehit eden PKK'lıların Hüseyin Aygün'ü kaçıranlar olduğu ortaya çıktı. Aygün'ün 'İyi çocuklar' dediği kişiler maalesef savcımızı katletti. Çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim, bugüne kadar da kamuoyuna intikal etmedi bu olay. Hüseyin Aygün'ü kaçıran kişilerin Hüseyin Aygün'ün yakın akrabaları olduğu söyleniyor. Yani bu işi organize edenlerin, Hüseyin Aygün'ün akrabası olduğu bütün Tunceli'de konuşuluyor. Medyaya intikal etmeyen ama halkın arasında çok yoğun olarak konuşulan bir ifade" dedi.

Bu bilgiyi bir duyuma istinaden açıkladığını belirten Gökçek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu doğru mu değil mi? Bunu Hüseyin Aygün çıkıp yalanlamalı veya açıklık getirmeli. Çıksın açıklama yapsın bizde rahat edelim. Eğer böyle olursa çok kötü. O zaman 'Hüseyin Aygün kimin akrabası' bir de onun üzerinde yorum başlar. Ben sadece soruyorum doğru mu yalan mı?"