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Politika

GÖKÇEK: 6

15 Kasım 2010 14:42

-GÖKÇEK: 6-8 AY İÇİNDE CHP'DE YENİ BİR KONGRE YAPILACAK ŞANGHAY (A.A) - 15.11.2010 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisinin ''CHP uzmanı'' olduğunu iddia ederek, ''6-8 ay içinde CHP'de yeni bir kongre yapılacağını'' ileri sürdü. Gökçek, ''Ankara Günleri'' kapsamında bulunduğu Çin'in Şanghay kentindeki Jin Jiang Tower Otel'de gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, CHP'de bir süre önce yaşanan gelişmeleri anımsatarak, bu konudaki tahminlerinin hep doğru çıktığını savundu.  Melih Gökçek, CHP'nin 6-8 ay içinde yeni bir kongreye gideceğini ve bu kongreyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğini öne sürdü. Önümüzdeki yıl yapılacak olan genel seçimlere de değinen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçimlerde AK Parti'nin yüzde 50 civarında oy almasını beklediğini, CHP'nin yüzde 23-25 arasında kalacağını, MHP'nin ise barajı geçemeyeceğini tahmin ettiğini söyledi.

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