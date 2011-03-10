Gökçek 50 twitter takipçisini yemeğe götürecek

T24

Erkek trakipçiler telefonları kilitledi

Neredeyse her gün Twitter'da Ankaralılarla sohbet eden ve hatta bunun için kimi zaman eleştirilen Gökçek, gece saat 01.00 sıralarında takipçi sayısının 40 bini aştığını duyurdu. Gökçek'in, "Arkadaşlar bu akşam gerçekten birlikte bir rekora daha imza attık. Followers (takipçi) sayımız 40 bini geçti. Teşekkürler. Bu geceyi süsleyelim" dedi.Bunun üzerine 13 Mart Pazar günü 19 Mayıs Stadı'nda Ankaragücü-Galatasaray karşılaşmasının olduğunu belirten Gökçek, "25 erkek, 25 bayan arkadaşla önce öğle yemeği yiyerek, saat 15.00'deki maça beraber gideceğiz" diyerek, Özel Kalem Müdürlüğü'nün telefon numarasını verdi.Gökçek, arayacak ilk 50 kişinin listeye ekleneceğini bildirdi.Bazı takipçilerinin, "statta nereye oturacağız?" yönündeki sorularına ise Gökçek, "Benim yerim belli. Onu Gençlik Spor Genel Müdürlüğü belirliyor ama sizinki VIP" karşılığını verdi.Gökçek'in sürprizi üzerine özellikle erkek takipçileri, telefon hattının kilitlenmesine neden oldu. Bir süre sonra erkekler için ayırdığı kontenjanın dolduğunu açıklayan Gökçek, kadın takipçilerinden telefon beklediklerini bildirdi.Konuya ilişkin açıklama yapan Melih Gökçek, 54 erkek ve 25 kadının isimlerini yazdırdığını belirterek, "Erkeklerin ilgisi çok daha yoğun oldu. Sayıyı 25 olarak belirlemiştik ama bir formül bulacağız artık. Mümkün oldukça yeni kişiler olmak kaydıyla daha çok insanı davet edeceğiz" dedi.