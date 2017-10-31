T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gökçebey İlçe Jandarma Komutanı, FETÖ'den tutuklandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Gökçebey İlçesi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bekir Kul, tutuklandı

31 Ekim 2017 22:04

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Gökçebey İlçesi\'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bekir Kul, tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gökçebey İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bekir Kul geçen 24 Ekim\'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bekir Kul, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Bekir Kul, \'terör örgütüne üye olmak\' suçlamasıyla tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK DHA ZONGULDAK GökçebeyFetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYKomutanıBekir KulZonguldak Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYGökçebeyJandarma KomutanıEkimEmniyettekiSavcılıktaki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24