Gökçebey İlçe Jandarma Komutanı, FETÖ'den tutuklandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Gökçebey İlçesi\'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bekir Kul, tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gökçebey İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bekir Kul geçen 24 Ekim\'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bekir Kul, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Bekir Kul, \'terör örgütüne üye olmak\' suçlamasıyla tutuklandı.
FOTOĞRAFLI