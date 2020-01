Gökçeada'yı sel felaketi vurdu

Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi'nde gece etkili olan şiddetli yağış sele neden olurken, felaketin boyutları günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, ilçede durumun çok kötü olduğunu ve acilen afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

Gökçeada'da dün gece saat 02.30'da gök gürültüsü ve şimşeklerle başlayan şiddetli yağışın felakete neden olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ünal Çetin, aniden dağdan inen selin ilçe merkezini istila ettiğini anlattı. Ada genelinde etkili olan yağış ve selden en çok ilçe merkezinin zarar gördüğünü belirten Başkan Çetin, "Yaşadığımız tam bir doğal afetti. Can kaybı olamaması sevindirici ancak Gökçeada'da durum çok kötü. Yağışın şiddetini artırmasından 5-10 dakika sonra dağlardan sular inmeye başladı. İlçe merkezine inen selde çok sayıda araç sürüklenip, zarar gördü. Yine çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı, her yer çamur deryasına döndü. Mahsur kalan vatandaşlar ise kepçe ile buldukları yerden alınıp kurtarıldı."



Belediye Başkanı Ünal Çetin, Gökçeada'nın kendi imkanlarıyla bu zararın altından kalkmasının mümkün olmadığını ve afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirterek, "Yaklaşan bir turizm sezonu var. Özellikle işyerleri kullanılamaz durumda. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bugün bir komisyonla adaya gelip zarar tespitine başlamalı. Acilen yaralar sarılmalı" diye konuştu.



Halkın can güvenliği dikkate alınarak elektriklerin kesildiği Gökçeada'da, sele kapılan çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan da telef oldu.