Gökçeada'nın bağrındaki kaçak otel yıkılıyor

Gökçeada eski Bademli köyünde sit alanında yapılan 5 katlı kaçak otel için yıkım kararı kesinleşti. Danıştay tarafından da onaylanan Masi otelin yıkımı için, Çanakkale Koruma Kurulu 90 gün süre verdi.

Radikal'den Ömer Erbil'in haberine göre, Gökçeada eski Bademli köyünde sit alanında yapılan 5 katılı otel için yıkım kararı nihayet kesinleşti. Danıştay 14. Dairesince sit alanında kaldığı onaylanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarınca da yıkılması yönünde karar verilen Masi otel için yolun sonu göründü. Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Kurulu 90 gün içinde Gökçeada Belediyesi’nden otelin yıkılmasını istedi.

Radikal 11 Ekim 2012 tarihinde ‘Gökçeada’ya kıydılar’ başlığı ile Eski Bademli Köyü’nde 5 katlı bir binanın imar yasalarına aykırı olarak sit alanında yükseldiğini duyurmuştu. Gökçeada Gönüllüleri Derneği otelin durdurulması için hem dava açmış hem de belediyeye defalarca inşaatın durdurulması için başvurmuştu. Ancak belediye önce inşaatı mühürlemiş daha sonra yapı tadilat ruhsatı düzenleyerek otelin tamamlanmasına göz yummuştu. İdari Mahkemenin yürütmeyi durdurma daha sonra da inşaata izin veren yapı ruhsatı ve nazım imar planlarını iptal etmesine rağmen Gökçeada Belediyesi kaçak otele müdahale etmemişti. Üstelik Belediye Başkanı Yücel Atalay, Gökçeada eski Kaymakamı Kamuran Taşbilek için mahkemece yıkım kararı olan otelde veda yemeği vermişti.

Önce Çevre ve Şehircilik bakanlığı otelin kaçak olduğunu ve yıkılması gerektiğini tespit etti. 6 kişiden oluşan bakanlık uzmanları hazırladıkları raporun sonuç bölümünde şu tespiti yaptı; “İmar plan tadilatlarının üst ölçekli planlara ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırılıkları olduğu, söz konusu imar planlarına dayalı olarak taşınmaz üzerinde yapılan yapı ve düzenlemelerin 3194 sayılı İmar Kanunu’na ve üst ölçekli planlara aykırı olduğu tespit edildiğinden söz konusu yapılar hakkında 3194 sayılı kanunun 32 ve 42. maddeleri gereği işlem yapılması gerekmektedir.’’ 3194 sayılı yasanın 32 maddesi imar planına aykırı olan yapıların yıkımını talep ederken 42. madde ise cezai işleme hükmediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu raporu üzerine İçişleri Bakanlığı Gökçeada Belediyesi ile yasaya aykırı plan tadilatları yapan meclis üyeleri hakkında soruşturma başlattı. Son duruşmada, mahkemeye gelmeyen eski belediye başkanı Yücel Atalay ile ilgili kolluk güçlerince getirilmesine karar verildi.

Diğer yandan Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nca Danıştay 14. Daire kararı uyarınca 101. Ada 23 parselin kentsel sit alanında kaldığının kesinleştiğini 10.07.2013 tarih itibariyle de parselde fiziki müdahaleler yapıldığını tespit edildiği belirtildi. Bu değerlendirmeler ışığında Koruma Kurulu 28.12.2015 tarihli şu kararı aldı; ‘’101 ada 23 parselde kurulumuz izni alınmadan yapılan otel, havuz vb tüm inşai ve fiziki uygulamaların ilgili belediye denetiminde 90 gün içinde kaldırılmasına, yapılacak işlemler sonrasında hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların kurulumuza iletilmesine, kurulumuz izni alınmadan bu parsel üzerinde herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına karar verildi.’’

Radikal 2012 yılından bu yana sürdürdüğü Gökçeada’nın bağrına hançer gibi saplanan 5 katlı otel ile ilgili onlarca haberden sonuç aldı. Darısı üstünde yıkım kararı olan başta On altı Dokuz kuleleri olmak üzere tüm kaçak binaların başına…