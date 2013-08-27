Gökçeada'daki Rum ilkokulu 2 öğrenciyle açılıyor

Gökçeada Rum İlkokulu, 49 yıl aradan sonra iki öğrenciyle eğitime başlıyor. Gökçeada Derneği eski Başkanı Stelyo Berber “Sayının artmasını heyecanla bekliyoruz” dedi.

Bu yıl açılacak Gökçeada Rum İlkokulu iki öğrenciyle eğitime başlayacak.

49 yıllık aranın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın açılmasına izin verdiği okula eğitim için iki öğrenci başvurdu. Gökçeada Dayanışma Derneği eski başkanı Stelyo Berber “49 yılın ardından okulun açılıyor olması bizim için gerçek bir müjde” dedi.



Devlet kapattı



Sümeyra Tansel'in Taraf'taki haberine göre, Gökçeada’da 1964 yılında Rumca eğitim veren 7 ilkokul ve 1 ortaokul faaliyet gösteriyordu. Kıbrıs olaylarıyla birlikte adada Rumca eğitim yasaklandı. Okullar Lozan Antlaşmasına aykırı olarak devlet eliyle kapatıldı. Bunun üzerine Rum aileler adadan taşınma kararı aldı. 60’lı yıllarda adadaki Rumların sayısı 5 bin 487 iken Rumların adayı terk etmelerine yönelik devlet politikası sayesinde bugün adada 200 kadar Rum bulunuyor. Yaş ortalamaları da hayli yüksek.

Rumlar adada yeniden ilkokul açabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurdu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı geçen martta Gökçeada’da bir Rum İlkokulu kurulması için izin verdiklerini açıkladı. Eski adı Aya Todori olan Özel Gökçeada Rum İlkokulu bu yıl eğitime başlayacak.



49 yıl sonra zil çalacak



Okulun açılmasından mutluluk duyduklarını belirten Gökçeada Dayanışma Derneği eski Başkanı Stelyo Berber şunları söyledi: “Şimdilik iki öğrenciyle başlayacak. Okulun açılıyor olması bizim için gerçek anlamda bir müjde. 49 yıl sonra okulun tekrar açılıyor olması mutlu bir gelişme. Kapatıldıktan sonra okul virane haldeydi. Şimdi tekrar faaliyete girmeye hazır, içinde sıralar var. 49 yıl sonra okulun tekrar zili çalacak”



Adada Rumca eğitim hâlâ yasak



Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararına rağmen adada Rumca eğitim vermek kanunen yasak. Milli Eğitim Bakanlığının “Haberimiz yok” dediği bu kanun Taraf’ın haberiyle ortaya çıkmıştı.

Adaya özel statü tanıyan 1151 sayılı “Bozcaada ve İmroz kazalarının mahalli idareleri hakkındaki kanun”un 14. Maddesi’ne göre adada Rumca tedrisat yasak. 1964 yılında Kıbrıs olaylarıyla yürürlüğe giren kanuna göre, adada Rumca yalnızca dil dersi olarak, ücreti veliler tarafından karşılanan bir öğretmen tarafından ders saatleri dışındaki belirli zamanlarda öğretilebilir. Taraf ’ın haberinden sonra harekete geçen CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir geçen haziranda yasakçı maddenin kaldırılması için kanun teklifi verdi.