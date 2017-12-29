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Gökçeada'da yakalanan 4 TKEP/L'li tutuklandı

Vural BOZOK/ GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Gökçeada ilçesinden kaçak olarak Yunanistan’a geçmek isterken yakalanan yasa dışı Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) üyesi 4 kişi tutuklandı

29 Aralık 2017 15:49

Vural BOZOK/ GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Gökçeada ilçesinden kaçak olarak Yunanistan’a geçmek isterken yakalanan yasa dışı Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) üyesi 4 kişi tutuklandı.
Gökçeada ilçesi üzerinden kaçarak Yunanistan\'a geçmeye hazırlanırken, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla, Kuzu Limanı bölgesinde yakalanan TKEP/L üyesi kadınlar S.C. ve Z.S.  ile erkek şüpheli H.D. ve S.K., sevk edildikleri Gökçeada Adliyesi\'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan 4 kişi Çanakkale E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi. TKEP/L üyesi 4 kişiyle iş birliği yapan bir şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Tutuklanan 4 kişinin TKEP/L\'nin sözde \'üst düzey yöneticileri\' olduğu ve birçok gasp, soygun, bombalama ile korsan gösteri eylemine katıldıkları belirlenmişti.

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