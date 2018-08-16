Gökçeada'da feribot karaya oturdu (2)- Yeniden

Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de, Kabatape\'den-Gökçeada\'ya saat 09.00\'da sefer gerçekleştiren \'Gökçeada 1\' isimli feribot, Kuzu Limanı\'na yaklaşık 30 metre kala, makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Feribotta bulunan 170 yolcu ve 64 aracın tahliyesine başlandı.

Bugün sabah saat 09.00\'da Çanakkale Kapatape Limanı\'ndan Gökçeada ilçesine hareket eden Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.\'ye ait \'Gökçeada 1\' isimli feribot, saat 11.00 sıralarında Kuzu Limanı\'na yaklaşık 30 metre kala, manevra sırasında karaya oturdu. İncelemede, feribotun makine arızası nedeniyle karaya oturduğu belirlendi. Feribottaki 170 yolcu ile 64 aracın tahliyesi için ekipler beklendi. Gelen ekiplerin feribotta yaptığı incelemenin ardından Sahil Güvenlik botuyla yolcuların tahliye işlemleri başladı. Tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra geminin kurtarılması için çalışmalara başlanacağı belirtildi.

3 YIL ÖNCE DE KARAYA OTURDU

Gökçeada ilçesi Kuzu Limanı Taşocakları mevkisinde Nisan 2015\'te de \'Gökçeada 1\' feribotu 188 yolcusu ve 39 araçla karaya oturmuş, yolcular 14 saat sonra tahliye edilmişti.



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