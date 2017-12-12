Gökçeada'da altın madenine tepkiler artıyor (2)

CHP\'Lİ ERKEK DE TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Çanakkale Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Muharrem Erkek, Gökçeada\'da altın arama başvurusuna olumlu yanıt verilmesine tepki gösterdi. Çanakkale\'nin termik santrallere ve maden aramalarına kurban edilmek istendiğini ileri süren Erkek, iktidar milletvekillerini ve mülki yöneticileri defalarca kez göreve çağırdıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

\"Her yerde eylemler, açıklamalar yaparak konuya dikkat çekmek istedik. Biz bunların karşılık bulmasını beklerken, \'organik tarım adası\' niteliğindeki Gökçeada için yeni bir sürecin başladığını şaşkınlıkla öğrendik. Anlıyoruz ki iktidar uluslararası altın şirketlerinin yanında, biz ise çevrenin ve doğanın yanındayız.\"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın, Gökçeada\'da altın madeni başvurusuna olumlu cevap verdiğini ve madencilik şirketinin, Gökçeada\'da altın ve gümüş madeni aramak için ÇED sürecini başlattığını belirten Erkek, \"Bahsettiğimiz yer, herhangi bir yer değil. Gökçeada doğal su kaynakları bakımından dünyanın sayılı adaları arasında yer alıyor. İktidar burayı siyanürlü ada haline getirmek istiyor. Kaç ton altınla böyle bir güzellik yaratılabilir? Kaç ton altın bir insanımızın sağlığını satın almaya yeter? İnsan olan herkesin buna \'dur\' demesi lazım. Gökçeada 10 köyü olan, sadece 286 kilometrekarelik bir yer. Nüfusu yaklaşık 9 bin ve tarım, hayvancılık, elbette turizm en önemli geçim kaynakları. Dikkat edilecek olursa altın araması gerçekleşirse geçim kaynaklarının tamamı yok olacak. Hemşerilerimiz ve belediye başkanı, nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarının farkında. Kendileri, Gökçeada\'yı yaşanmaz bir yer haline getirecek siyanürlü yöntemle altın madeni işletilmesine kesinlikle karşı. Unutulmasın ki Çanakkale\'nin bu güzel topraklarına, suyuna ve ağaçlarına zarar vermek aslında Çanakkale\'ye ihanettir. Biz bu ihanetle mücadele etmeye devam edeceğiz. Çağrımız net: Çanakkale\'den ellerinizi çekin\" dedi.

CHP\'li Erkek, Çanakkale merkezine bağlı Kirazlı Köyü bölgesinde işletmeye geçmeye hazırlanan bir maden şirketine, kentin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı\'nı kirleteceği gerekçesiyle de tepki göstermişti.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)



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