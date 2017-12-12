T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gökçeada'da altın madenine tepkiler artıyor (2)

CHP'Lİ ERKEK DE TEPKİ GÖSTERDİ CHP Çanakkale Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Muharrem Erkek, Gökçeada'da altın arama başvurusuna olumlu yanıt verilmesine tepki gösterdi

12 Aralık 2017 18:48

CHP\'Lİ ERKEK DE TEPKİ GÖSTERDİ
CHP Çanakkale Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Muharrem Erkek, Gökçeada\'da altın arama başvurusuna olumlu yanıt verilmesine tepki gösterdi. Çanakkale\'nin termik santrallere ve maden aramalarına kurban edilmek istendiğini ileri süren Erkek, iktidar milletvekillerini ve mülki yöneticileri defalarca kez göreve çağırdıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:
\"Her yerde eylemler, açıklamalar yaparak konuya dikkat çekmek istedik. Biz bunların karşılık bulmasını beklerken, \'organik tarım adası\' niteliğindeki Gökçeada için yeni bir sürecin başladığını şaşkınlıkla öğrendik. Anlıyoruz ki iktidar uluslararası altın şirketlerinin yanında, biz ise çevrenin ve doğanın yanındayız.\"
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın, Gökçeada\'da altın madeni başvurusuna olumlu cevap verdiğini ve madencilik şirketinin, Gökçeada\'da altın ve gümüş madeni aramak için ÇED sürecini başlattığını belirten Erkek, \"Bahsettiğimiz yer, herhangi bir yer değil. Gökçeada doğal su kaynakları bakımından dünyanın sayılı adaları arasında yer alıyor. İktidar burayı siyanürlü ada haline getirmek istiyor. Kaç ton altınla böyle bir güzellik yaratılabilir? Kaç ton altın bir insanımızın sağlığını satın almaya yeter? İnsan olan herkesin buna \'dur\' demesi lazım. Gökçeada 10 köyü olan, sadece 286 kilometrekarelik bir yer. Nüfusu yaklaşık 9 bin ve tarım, hayvancılık, elbette turizm en önemli geçim kaynakları. Dikkat edilecek olursa altın araması gerçekleşirse geçim kaynaklarının tamamı yok olacak. Hemşerilerimiz ve belediye başkanı, nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarının farkında. Kendileri, Gökçeada\'yı yaşanmaz bir yer haline getirecek siyanürlü yöntemle altın madeni işletilmesine kesinlikle karşı. Unutulmasın ki Çanakkale\'nin bu güzel topraklarına, suyuna ve ağaçlarına zarar vermek aslında Çanakkale\'ye ihanettir. Biz bu ihanetle mücadele etmeye devam edeceğiz. Çağrımız net: Çanakkale\'den ellerinizi çekin\" dedi.
CHP\'li Erkek, Çanakkale merkezine bağlı Kirazlı Köyü bölgesinde işletmeye geçmeye hazırlanan bir maden şirketine, kentin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı\'nı kirleteceği gerekçesiyle de tepki göstermişti.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CHP ERKEK DE TEPKİ GÖSTERDİ CHPMilletvekiliTBMM Anayasa KomisyonuMuharrem Erkek GökçeadaErkekBizGökçeadaAnlıyoruzBakanlığı GökçeadaKaçNüfusuDikkatHemşerilerimizKendileri GökçeadaUnutulmasınCHP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24