Gökçeada'da 5,3 şiddetinde deprem oldu

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 5.3 şiddetinde deprem oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Gökçeada'da saat 08.33'te 5.3 şiddetinde, 9,8 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Deprem, Çanakkale ile Balıkesir, İzmir, Kocaeli, İstanbul gibi çevre illerden de hissedildi.

Öncü depremler de olmuş

Gökçeada’da meydana gelen depremden önce de küçük çaplı depremler meydana geldiği ortaya çıktı.

İlk olarak sabah 07:10’da 2,3 şiddetinde, 07:38’de 2,2 şiddetinde, 08:32’de 3,3 şiddetinde deprem olan Gökçeada’da 5,3 şiddetindeki depremin ardından 8 artçı deprem meydana geldi. Bu depremlerin en şiddetlisi saat 09:28’de 4,0 şiddetinde oldu.

‘Anormal bir şey değil’

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Perinçek, Gökçeada'da meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremle ilgili, "Deprem, Kuzey Anadolu Fayı'nın Semadirek Adası ile Gökçeada arasındaki fay aktivitesidir. Anormal bir şey değildir" dedi.

Perinçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin sürpriz olmadığını, bölgede insanlarca hissedilmeyen yüzlerce sarsıntı olduğunu bildirdi.

Son depremle bunun net bir şekilde duyulduğunu belirten Perinçek, "Deprem, Kuzey Anadolu Fayı'nın Semadirek Adası ile Gökçeada arasındaki fay aktivitesidir. Anormal bir şey değildir" diye konuştu.

Perinçek, Kuzey Anadolu Fay hattının Saros Körfezi'nden Gökçeada'nın kuzeyine uzandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Keşke böyle onlarca deprem olsa da beklenen büyük Marmara depremi için enerji birikmese. Çünkü enerji birikmesi çok daha kötü sonuçlar veriyor. Keşke her 10-15 günde bir böyle deprem olsa. Kuzey Anadolu Fayı Tekirdağ dolaylarında karaya çıkıyor ve Saros'da denize giriyor. Burada iki fay var, biri Gökçeada'nın yakınında denizin biraz açığında, diğeri Semadirek açıklarında. Bu fay sürekli hareket halinde. Deprem kesinlikle sürpriz değil. Derinlik bu depremde çok önemli değil."

Bu arada, deprem Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi.