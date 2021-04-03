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Yaşam

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Yarın Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları bekleniyor

03 Nisan 2021 23:14

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe- Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 08.00, Kabatepe'den ise saat 10.00 seferi ile Geyikli- Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 08.00, Geyikli'den saat 09.00 seferleri iptal edildi. Şirketten yapılan açıklamada, diğer seferlerin ise gün içinde netlik kazanacağı bildirildi.

Kuzey Ege DeniziÇanakkaleGökçeadaBozcaada
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