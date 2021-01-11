Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın sabahki seferler de iptal

Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle, bugün Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamadı. Olumsuz hava koşullarının yarın da devam edecek olması nedeniyle seferlerin yarın da iptal edildiği bildirildi.

Lodos fırtınası Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor ve deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Saatteki hamle hızı 70 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasındaki feribot seferleri yapılamıyor. Lodos nedeniyle oluşan dalgalar ise, Gökçeada'ya feribotların kalktığı Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'nın mendireğini adeta dövüyor. Gökçeada-1 gemisi de, seferlerin iptal olması nedeniyle Kabatepe Limanı'nda bağlı bulunuyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasının diğer hatlarında ise, şuan için başka sefer iptali bulunmuyor.

Gökçeada ve Bozcada'ya sabahki seferler de iptal

Kuzey Ege Denizi’nde lodos fırtınası nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hattındaki feribot seferleri yapılmazken, olumsuz hava koşullarının devam edecek olması nedeniyle yarın da Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan saat 07.00, Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den ise saat 08.00 seferleri iptal edildi.