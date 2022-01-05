Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Gökçeada ile Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.



Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den saat 09.00 ve 15.00, Bozcaada-Geyikli hattında ise, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00'te, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00'teki feribot seferleri lodos fırtınası nedeniyle yapılmayacak. Bu hatlardaki diğer seferlerin durumu ise gün içerisinde netlik kazanacak.