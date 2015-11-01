Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de iki gündür etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle dün yapılamayan Gökçeada ve Bozcaada seferleri, bu sabah da gerçekleştirilemedi. Gün içinde seferler yapılamazsa, oy kullanmada sıkıntı yaşanabileceği bildirildi. İstanbul'da da şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok sefer iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı 80-90 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle, seçimlerin yapıldığı bugün, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 seferi yapılamadı. Saat 10.00'daki Kabatepe-Gökçeada seferi de iptal edildi. Bozcaada'dan sabah saat 07.30, Geyikli'den saat 09.00 seferleri de yine fırtına nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımı dün (cumartesi) de, Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınası nedeniyle durmuştu. Diğer yandan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu hatlarındaki seferler şuan için normal olarak devam ettiği bildirildi.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yetkilileri, Gökçeada ve Bozcaada'ya gün içindeki diğer seferlerin yapılıp yapılmayacağına, poyraz fırtınasının o anki hızına göre karar verileceğini belirtti. Gün içinde her iki adaya da feribot seferi yapılamazsa, burada veya bir başka yerde oy kullanacak olanların mağduriyet yaşayabileceği öğrenildi.

İstanbul'da da iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara denizindeki şiddetli rüzgar nedeniyle birçok seferin iptal edildiğini açıkladı. İDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal olan hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri şunlar:

08:35 Bostancı-Kartal /Yalova Deniz Otobüsü

08:40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

09:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

10:00 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

11:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

11:30 Yalova / Kartal Deniz Otobüsü

11:40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

12.00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

12:30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

15:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

15:30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot

17:30 Yenikapı - Bursa Hızlı Feribot

18:30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

20:30 Bursa - Yenikapı Hızlı Feribot

07:30 (yarın) Yenikapı - Bursa Hızlı Feribot

17:30 (yarın) Yenikapı - Bursa Hızlı Feribot

18:00 (yarın) Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot