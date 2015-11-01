Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de iki gündür etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle dün yapılamayan Gökçeada ve Bozcaada seferleri, bu sabah da gerçekleştirilemedi. Gün içinde seferler yapılamazsa, oy kullanmada sıkıntı yaşanabileceği bildirildi. İstanbul'da da şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok sefer iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı 80-90 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle, seçimlerin yapıldığı bugün, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 seferi yapılamadı. Saat 10.00'daki Kabatepe-Gökçeada seferi de iptal edildi. Bozcaada'dan sabah saat 07.30, Geyikli'den saat 09.00 seferleri de yine fırtına nedeniyle iptal edildi.
Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımı dün (cumartesi) de, Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınası nedeniyle durmuştu. Diğer yandan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu hatlarındaki seferler şuan için normal olarak devam ettiği bildirildi.
Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yetkilileri, Gökçeada ve Bozcaada'ya gün içindeki diğer seferlerin yapılıp yapılmayacağına, poyraz fırtınasının o anki hızına göre karar verileceğini belirtti. Gün içinde her iki adaya da feribot seferi yapılamazsa, burada veya bir başka yerde oy kullanacak olanların mağduriyet yaşayabileceği öğrenildi.
İstanbul'da da iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara denizindeki şiddetli rüzgar nedeniyle birçok seferin iptal edildiğini açıkladı. İDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal olan hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri şunlar:
08:35 Bostancı-Kartal /Yalova Deniz Otobüsü
08:40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
09:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
10:00 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
11:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
11:30 Yalova / Kartal Deniz Otobüsü
11:40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
12.00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
12:30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
15:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
15:30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot
17:30 Yenikapı - Bursa Hızlı Feribot
18:30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
20:30 Bursa - Yenikapı Hızlı Feribot
07:30 (yarın) Yenikapı - Bursa Hızlı Feribot
17:30 (yarın) Yenikapı - Bursa Hızlı Feribot
18:00 (yarın) Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot