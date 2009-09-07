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Yaşam

Gökçeada seferlerine şiddetli poyraz engeli

07 Eylül 2009 19:30

Gökçeada seferlerine şiddetli poyraz engeli

ÇANAKKALE Boğazı ve Kuzey Ege Denizi'ndeki şiddetli rüzgar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Bugün saat 07.00 ve 12.00'de Kabatepe'den Gökçeada'ya yapılması gereken tarifeli feribot seferleri, poyraz nedeniyle ertelendi.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'a ait araba vapurları ve özel şirketin mini feribotlarla, Çanakkale- Eceabat, Lapseki- Gelibolu ve Geyikli Yükyeri- Bozcaada hattındaki ulaşımın ise sorunsuz devam ettiği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, zaman zaman hızı 45 kilometreyi bulan ve yarın da etkisini sürdürecek olan poyrazın şiddetini daha da artıracağını açıkladı.

 

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