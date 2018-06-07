Gökçeada Rum Lisesi, CERN yarışmasında ilk 30'a girdi

Gökçeada Rum Lisesi, “Cosmic Shield Turkey” grup ismi ile Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin düzenlediği yarışmaya katıldı. Gökçeada Rum Lisesi öğrencileri, 195 okulun katıldığı fizik yarışmasına ilk 30’a girmeyi başardı.

Evrensel gazetesinden Seçkin Sağlam’ın haberine göre, Gökçeada’da 1954 yılında eğitim öğretim hayatına başlayan Özel Gökçeada Rum Lisesi, öğrenci yetersizliği nedeni ile 1975 yılında kapanmıştı. Okul, 2015 yılında yeniden eğitim-öğretim hayatına tekrar başlamıştı.

Özel Gökçeada Rum Lisesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılı başında planlaması yapılan, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) gezisini geçtiğimiz günlerde başlattı.

Bu yıl CERN’deki yarışmaya dünya genelinden 195 okulun katıldığı öğrenildi. “Cosmic Shield Turkey” adıyla fizik yarışmasına katılan Özel Gökçeada Rum Lisesi öğrencileri, 195 okul içinde ilk 30’a kalmayı başardı. 4 öğretmen ve 17 kişilik kafile ile CERN’e giden Gökçeada Rum Lisesi kafilesi, yapılan çalışmaları yerinde inceleme, araştırma merkezini gezme fırsatı da buldular.

“Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır”

Özel Gökçeada Rum Lisesi Müdürü Ioakeim Kampouropoulos, CERN yolculuğunu sosyal medyadan Hacı Bektaş Veli’nin “Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” sözü ile duyurdu.

Kampouropoulos, Cenevre’den yaptığı değerlendirmede, “Bizim için çok önemli ve özel bir başarı. Çok mutluyuz, öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Aylar süren bir çalışmanın sonucunda bu başarı yakalandı. Derslerden sonra, cumartesi günleri hocamız ve öğrencileri bu proje üzerinde çalıştılar. Çok büyük emek ve zaman harcadılar, şimdi bunun da karşılığını almış oldular” dedi.

“Karşılıklı iletişim ve dayanışmanın ürünü”

Öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Kampouropoulos, “Bu tabi aynı zamanda Gökçeada milli eğitim camiasının bir başarısıdır aynı zamanda. Geliştirilen ilişkiler, karşılıklı iletişim ve dayanışmanın da bir ürünüdür. Gökçeada’nın Tepeköy’ünde, belki de dünyanın en küçük lisesiyiz. Böyle büyük bir başarı bizim için çok özel bir anlam taşıyor” diye konuştu.

Gökçeada Rum Lisesinin öğrencileri “Albedo Neutrons” yani “Albido Nötronları” isimli projeleri ile CERN yarışmasına katıldılar. Projenin sorumlu öğretmeni Dimitri Frangatzis, projede yer alan öğrencilerin isimleri ise Vasiliki Katakalo, Teodoros Frangatzis, Peter Fraggatzis. Bu ekibe proje süresince lojistik destek sağlayan ekipte ise yine Gökçeada Rum Okulu öğrencileri Vasilis Yeorgiu, Filimonas Charalampidis yer aldı.