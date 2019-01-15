Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattında karşılıklı bir sefer iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi\'nde zaman zaman etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada\'dan Kabatepe\'ye saat 13.00, Kabatepe\'den Gökçeada\'ya saat 15.00\'teki feribot seferinin yapılamayacağını duyurdu.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattındaki diğer feribot seferleri ise aksamadan devam ediyor.



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