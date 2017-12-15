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Gökçeada için altın madeni 6 yıl önce gündeme geldi

Burak GEZEN/GÖKÇEADA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada için altın ve gümüş madeni ilk olarak 2011 yılında gündeme geldi

15 Aralık 2017 16:13

Burak GEZEN/GÖKÇEADA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Türkiye\'nin en büyük adası Gökçeada için altın ve gümüş madeni ilk olarak 2011 yılında gündeme geldi. Dönemin Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, \"Yapmayın ya. Şimdi bunu çıkarmak zorunda değilsiniz. Gökçeada\'da turizmi geliştirmeye çalışıyoruz. \'Organik ada\' diyoruz. Siz de madeni sokmaya çalışıyorsunuz\" diye, tepki göstermişti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü, Gökçeada ilçesi Yuvacık mevkisinde, Merih Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan altın ve gümüş madeni arama projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başladığını kamuoyuna duyurdu. Bunun üzerine başta ada sakinleri olmak üzere çok sayıda çevreci, kaygılanmaya başladı. Adalılar, maden arama faaliyetine karşı mücadele başlattı. Artan tepkiler sonrası şirket, ÇED başvurusunu çekti.
Son günlerdeki bu gelişmelere neden olan bölgedeki maden konusunun geçmişi 6 yıl önceye dayanıyor. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı\'nda, 2011 yılında, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü\'nün (MTA) bölgede yaptığı çalışmalarla birlikte altın madeni konusu gündeme geldi. MTA\'nın Çanakkale\'deki projelerini anlatan dönemin Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürü Ali Altınay, Gökçeada\'da altın rezervi tespit ettiklerini açıklayınca, toplantıya başkanlık eden dönemin Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, \"Nerede?\" diye sorarak, şaşkınlık yaşamıştı.
VALİ, TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Dönemin valisi Tuna, toplantıda, \"Yapmayın ya. Şimdi bunu çıkarmak zorunda değilsiniz. Bunlar, bizim zaten dursun. Gökçeada\'da turizmi geliştirmeye çalışıyoruz. \'Organik ada\' diyoruz. Siz de madeni sokmaya çalışıyorsunuz\" diyerek, tepkisini dile getirmişti.

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