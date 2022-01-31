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Çevre

Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

31 Ocak 2022 16:10

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada feribot hattında sefer yapılamayacağı bildirildi.

Kabatepe ile Gökçeada arasında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtınadan dolayı yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

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