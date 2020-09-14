Gökçeada’da korkutan yangın!

T24 Haber Merkezi

Türkiye’nin en büyük adası ve en batı noktası olan Gökçeada’da 13 Eylül Pazar gece yarısına doğru büyük bir yangın çıktı. Gökçeada’da Yıldız ile Mavi koyun yamacında başlayan ve Yeni Bademli beldesine doğru ilerleyen yangın sabah erken saatlerde kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Gökçeada’nın Semadirek/Samothraki adasına bakan kuzey kıyılarında pazar günü gece yarısına doğru büyük bir yangın çıktı.

Yangının Yıldız Koyu / Mavi Koy yamaçlarında, yöre halkının “gevenlik” olarak adlandırdığı makilik alanda etkili olduğu, rüzgâr nedeniyle adanın içine Yeni Bademli’ye doğru ilerlediği bildirildi.

Gökçeada’daki rüzgârın şiddeti, yangına müdahale imkânlarını daraltırken yangının yayılacağı alan konusunda endişe yarattı.

Makilik bölgede, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Gökçeada Kız Öğrenci Yurdu yakınına kadar ulaşarak geniş bir alana yayılan yangın, iş makinelerinin alev yollarını kesmesi ve itfaiye ekiplerinin söndürme/soğutma çalışmalarıyla sabaha karşı kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Gökçeada’daki T24 muhabirine bilgi veren yetkililer ve bölge sakinleri, 24 Ağustos’ta da daha küçük çaplı ancak benzer bir yangının çıktığını, insan eliyle çıkarılmış yangınlar olduğundan şüphelenildiğini söylediler.

Belediye Başkanı Çetin: Mera açmak amacıyla çıkarılmış olabilir

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, TRT Haber’e yaptığı açıklamada, yangının bölgede hayvancılık yapanlar tarafından hayvanlara mera alanı açmak amacıyla çıkarılmış olabileceğini söyledi. Yangının nedeni konusunda daha küçük bir ihtimal olarak piknikçilere işaret eden, ancak mera açma amacıyla hareket eden hayvancılıkla uğraşanlara vurgu yapan Çetin, "Burada hayvancılık yapan vatandaşlarımızın kendi hayvanlarına mera açma düşüncesiyle yangın başlamış olabilir, tabii bu öngörü... Rüzgârın da etkisiyle yangın tepeye doğru yayılmakta ancak can veya mal kaybımız yok. Burada öğrenci yurtları vardı. Büyük bir tehlikeydi ancak ekiplerin müdahalesi ile bu tehlike önlendi. Umarım en kısa süre içerisinde yangını bitirmiş oluruz" dedi.

Yangın sabahın erken saatlerinde söndürüldü

Gökçeada’da Yıldız ile Mavi koyun yamacında başlayan ve Yeni Bademli beldesine doğru ilerleyen yangın sabah erken saatlerde kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Fotoğraf ve videolar: T24